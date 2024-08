Le fotografie più suggestive della Superluna del 19 Agosto

Nella notte tra lunedì e martedì, la Luna ha regalato uno spettacolo straordinario apparendo più grande e luminosa del solito. Ecco le migliori fotografie del fenomeno da diverse parti del pianeta.

La notte scorsa, osservatori da tutto il mondo hanno potuto ammirare uno dei fenomeni celesti più affascinanti dell'anno: la Superluna. Questo spettacolo si verifica quando la Luna, trovandosi al perigeo, ovvero nel punto più vicino alla Terra nella sua orbita ellittica, appare più grande e brillante rispetto al solito. La distanza tra la Terra e la Luna si riduce a circa 360.000 chilometri, rendendo la Luna fino al 15% più grande e luminosa del solito.

Questa Superluna, una delle migliori occasioni dell'anno per osservare il fenomeno, ha ispirato fotografi e appassionati di astronomia in ogni angolo del globo. Le immagini catturate mostrano la Luna sorgere maestosa dietro paesaggi urbani e naturali, sfruttando giochi di prospettiva che accentuano la sua imponenza. Dalle metropoli scintillanti alle vette montuose, ogni scatto racconta una storia unica, offrendo punti di vista spettacolari su un fenomeno che, pur ripetendosi tre o quattro volte all'anno, non manca mai di incantare.

Per chi non ha avuto la possibilità di ammirare la Superluna dal vivo, queste fotografie offrono un viaggio visivo attorno al mondo, mostrando come un evento naturale possa unire culture diverse sotto lo stesso cielo. Da New York a Tokyo, passando per i deserti dell'Australia e i fiordi norvegesi, la Superluna di ieri sera resterà impressa non solo nei ricordi, ma anche nelle immagini che hanno catturato la sua straordinaria bellezza.