Aumento significativo nell'uso di farmaci anti-obesità in Italia: +18% nella spesa e +26% nei consumi

Il Rapporto OsMed 2023, presentato oggi dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a Roma, evidenzia un notevole incremento nell'utilizzo di farmaci anti-obesità in Italia. In particolare, si registra un aumento del 18% nella spesa e del 26% nei consumi di questi medicinali.

Questo trend è attribuito principalmente al successo degli analoghi del GLP-1, originariamente sviluppati per il trattamento del diabete, ma ora impiegati efficacemente nella perdita di peso. Tra questi, la semaglutide ha mostrato un incremento significativo: +52,3% nella spesa e +75,9% nei consumi.

Nel 2024, l'AIFA ha autorizzato l'immissione in commercio di Wegovy, un medicinale a base di semaglutide specificamente indicato per la perdita di peso, disponibile in farmacia da luglio. Nonostante i costi elevati, stimati fino a 350 euro al mese per una terapia a lungo termine, l'adozione di questi farmaci è in crescita.

È importante notare che, sebbene l'obesità sia stata riconosciuta come patologia cronica in Italia nel 2019, non sono ancora stati definiti codici di esenzione specifici né inclusi nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Pertanto, questi farmaci rimangono a carico del paziente, a meno che non vi sia una diagnosi concomitante di diabete, in cui caso possono essere rimborsati.

Nuovo farmaco anti-obesità VK2735: perdita di peso record in un mese senza iniezioni - Viking Therapeutics ha annunciato risultati promettenti per il suo nuovo farmaco anti-obesità, VK2735, durante l'Obesity Week 2024 a San Antonio, Texas. Questo candidato farmaco, attualmente in fase di sperimentazione, ha mostrato una riduzione del peso corporeo fino all'8,2% in soli 28 giorni.

Obesità - cambiano i criteri per diagnosi e cura della malattia - Nel mirino il girovita: L'accumulo di grasso addominale è associato a un aumento del rischio di sviluppare complicazioni cardiometaboliche, ammoniscono gli specialisti, e rappresenta quindi un determinante più forte dello sviluppo della malattia rispetto all'indice di massa corporea, anche in soggetti con un Bmi inferiore alla soglia standard (30) per la diagnosi di obesità.

Obesità: le raccomandazioni dell'OMS e le strategie di prevenzione - L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sottolinea l'importanza di affrontare l'obesità non solo come una questione di salute individuale ma anche come un problema di sviluppo economico globale. Francesco Branca, direttore Nutrizione e sicurezza alimentare dell'OMS, durante la Giornata mondiale dell'obesità, ha evidenziato che l'obesità causa circa 5 milioni di morti all'anno e può ridurre il prodotto interno lordo dei Paesi fino al 3%.