Roma: Rosella Sensi su Montella: Grande allenatore, ma non so in che contesto si inserirebbe

A due giorni dall'esonero di Ivan Juric, la Roma è alla ricerca di un nuovo allenatore. Tra i nomi più discussi emerge quello di Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della nazionale turca. L'ex attaccante giallorosso potrebbe tornare a Trigoria per guidare la squadra in un momento delicato.

Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha espresso il suo parere sull'ipotesi Montella in un'intervista all'Adnkronos: "Voglio bene a Vincenzo perché è stato un grande giocatore ed è un grande allenatore. Ma non so in che contesto si possa inserire, bisogna capire questo. E io il contesto non lo conosco, non so le cose interne della Roma e non mi permetto quindi di giudicare".

Dopo la sconfitta all'Olimpico contro il Bologna, Sensi aveva manifestato la sua preoccupazione su Instagram: "Vedere ancora una volta perdere la mia amata Roma mi fa impazzire. E mi fa riflettere allo stesso tempo. Non capisco molte cose e penso che sia il momento che la proprietà ci indichi la strada che ha intenzione di seguire e il futuro che ci aspetta per il dopo Juric. Molti mi chiedono cosa farei io in questo momento. Non è facile, ve lo assicuro. In passato abbiamo vissuto momenti difficili, ma siamo sempre rimasti rispettosi dei tifosi della Roma, come è stata e sono sicura lo sarà anche la famiglia Friedkin. Mi auguro che il futuro possa essere migliore e che da domani cominci un nuovo percorso fatto di gioie e vittorie".

La dirigenza della Roma, guidata dalla famiglia Friedkin, è attualmente impegnata nella ricerca del nuovo tecnico. Oltre a Montella, sono stati accostati alla panchina giallorossa nomi come Roberto Mancini e Frank Lampard. Secondo quanto riportato da "Calcio Casteddu", Montella sarebbe il favorito grazie a una clausola nel suo contratto con la federazione turca che gli permetterebbe di liberarsi in caso di chiamata da un club prestigioso.

La situazione rimane in evoluzione, con la società che punta a trovare una soluzione prima della ripresa degli allenamenti, prevista per domani. Nel frattempo, alcuni membri dello staff di Juric sono ancora sotto contratto e potrebbero condurre la seduta in attesa dell'annuncio del nuovo tecnico.

La scelta del prossimo allenatore sarà cruciale per il futuro della Roma, chiamata a risollevarsi dopo un avvio di stagione deludente. I tifosi attendono con ansia notizie ufficiali, sperando in una svolta positiva che possa riportare la squadra ai vertici del calcio italiano.

