Minacce alla redazione di Report: 'Meritate pulizia etnica', riferimento a Charlie Hebdo

Report Cisco Talos: aumentano i furti d’identità - Il furto di credenziali si conferma la minaccia più diffusa nel terzo trimestre del 2024. A sostenerlo è l’ultimo report stilato da Cisco Talos Incident Response (Talos IR), la più grande organizzazione privata al mondo dedicata all'intelligence sulla cybersecurity, secondo il quale i cybercriminali continuano a colpire principalmente le identità degli utenti .

Antonella Giuli contro Report: Accuse manipolatorie, costretta a svelare la malattia di mio figlio - Antonella Giuli, sorella del ministro della Cultura Alessandro Giuli e addetta stampa presso la Presidenza della Camera dei Deputati, ha risposto alle anticipazioni del programma "Report" di Rai Tre, che andrà in onda oggi, domenica 3 novembre 2024. La trasmissione, condotta da Sigfrido Ranucci, solleva dubbi sul suo ruolo istituzionale, insinuando che la Giuli lavori per Fratelli d'Italia e diserti il suo incarico alla Camera.

Tubercolosi: minaccia numero uno per casi e decessi – report Oms - La tubercolosi (Tbc) torna in primo piano come principale malattia infettiva mortale, con una diffusione globale e un bilancio che ha superato i livelli del 2022, raggiungendo 8,2 milioni di nuovi casi diagnosticati nel 2023. Secondo l’ultimo Global Tuberculosis Report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), questo è il più alto tasso registrato dal 1995, quando l'Oms iniziò il monitoraggio globale.