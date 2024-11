Frecciargento Roma-Genova parte con 50 minuti di anticipo: Salvini chiede spiegazioni

Il treno Frecciargento 8556, programmato per partire da Roma Termini alle 16:20 con destinazione Genova Piazza Principe, è partito alle 15:30, con un anticipo di 50 minuti rispetto all'orario previsto. Questo evento ha suscitato numerose polemiche e richieste di chiarimenti da parte delle autorità competenti.

La senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, ha definito l'accaduto "una vergogna" e ha annunciato l'intenzione di presentare un'interrogazione parlamentare per fare luce sull'episodio. Secondo Paita, "siamo arrivati all'assurdo: un treno che parte prima per non arrivare in ritardo. Un livello di incapacità imbarazzante, per la quale il ministro Salvini e l'amministratore delegato di Trenitalia Corradi dovrebbero chiedere scusa".

Fonti di Trenitalia hanno spiegato che l'anticipo della partenza del Frecciargento 8556 è stato deciso "poiché, visti gli slot ferroviari disponibili, era l'unico modo per assicurare il collegamento". La compagnia ha comunicato ai passeggeri la modifica dell'orario tramite e-mail e SMS. Per coloro che non hanno ricevuto tali comunicazioni, Trenitalia ha offerto la possibilità di raggiungere la destinazione a bordo di Frecce successive e ha disposto il rimborso integrale del biglietto per tutti i viaggiatori coinvolti, scusandosi per il disagio arrecato.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal ministro Matteo Salvini, ha richiesto "chiarimenti convincenti" ai vertici di Trenitalia riguardo all'episodio. Fonti del ministero hanno sottolineato che, in assenza di spiegazioni adeguate, saranno inevitabili interventi per tutelare i diritti dei lavoratori e dei viaggiatori.