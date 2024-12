Bitcoin supera i 100mila dollari: nuovo record per la criptovaluta più famosa

Il prezzo del Bitcoin ha raggiunto per la prima volta la soglia simbolica dei 100mila dollari sulla piattaforma Bitstamp, segnando un nuovo record storico. Alle ore 03:00 GMT, la criptovaluta ha toccato quota 103.252 dollari, con un incremento del 4,8% nelle ultime 24 ore. Nell'arco della settimana, il valore complessivo della principale criptovaluta è cresciuto di oltre il 7%.

Secondo gli analisti, questo risultato è legato al nuovo contesto politico negli Stati Uniti, influenzato dalla recente vittoria elettorale di Donald Trump. L’ex presidente, che durante il suo primo mandato (2017-2021) aveva espresso posizioni critiche sul Bitcoin, ha adottato un approccio più favorevole nei confronti delle criptovalute durante la campagna per la rielezione. Questo cambiamento ha attirato il sostegno di gran parte della comunità cripto.

Durante una conferenza Bitcoin a Nashville, Tennessee, Trump ha dichiarato l’intenzione di mantenere il mercato delle criptovalute in uno stato di regolamentazione minima. Ha inoltre promesso di favorire l’accesso a energia elettrica a basso costo per incentivare l’estrazione di nuovi Bitcoin, un’attività fondamentale per l’ecosistema della valuta digitale.

In una mossa strategica, Trump ha annunciato l’intenzione di nominare Paul Atkins, noto sostenitore delle criptovalute, come prossimo presidente della Securities and Exchange Commission (SEC). Questo organismo regola i mercati finanziari statunitensi e garantisce la protezione degli investitori. Atkins, secondo i media, potrebbe adottare un approccio meno rigoroso rispetto all’attuale presidente della SEC, Gary Gensler, alimentando ulteriormente l’ottimismo degli investitori nel settore.

