Scaletta Domenica In: Carlo Verdone e Selvaggia Lucarelli tra gli ospiti di oggi

Oggi, domenica 10 novembre 2024, alle ore 14:00 su Rai 1 e Rai Italia, andrà in onda una nuova puntata di "Domenica In", condotta da Mara Venier dagli Studi Fabrizio Frizzi. La trasmissione offrirà un ricco parterre di ospiti provenienti dal mondo del cinema, della televisione e della musica.

La puntata si aprirà con un'intervista approfondita a Carlo Verdone, celebre attore e regista romano. Verdone presenterà la terza stagione della sua serie "Vita da Carlo", disponibile sulle piattaforme di streaming dal 16 novembre. Durante l'intervista, ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera e condividerà aneddoti personali.

A seguire, Selvaggia Lucarelli, nota giornalista e giudice di "Ballando con le Stelle", offrirà il suo punto di vista sull'attuale edizione del programma, commentando le performance dei concorrenti e condividendo riflessioni su temi di attualità.

L'attore Francesco Arca interverrà per raccontare la sua evoluzione professionale nel mondo del cinema e della televisione. Arca condividerà anche un momento personale, ricordando la scomparsa del padre Silvano, avvenuta nel 1995 durante una battuta di caccia in Sardegna.

Michele Placido e Federica Luna Vincenti, coppia nella vita e sul set, presenteranno il loro nuovo film "Eterno Visionario", dedicato alla vita di Luigi Pirandello. La pellicola, diretta da Placido, vede Fabrizio Bentivoglio nel ruolo del celebre scrittore e drammaturgo siciliano. Il film esce in occasione del 90º anniversario dell'assegnazione del Premio Nobel per la letteratura a Pirandello.

Inoltre, il giornalista Francesco Giorgino sarà presente in studio per presentare la nuova edizione del suo programma "XXI Secolo", in onda da lunedì 11 novembre in seconda serata su Rai 1. Il programma si propone di analizzare temi di attualità con uno sguardo rivolto al futuro.

La puntata si concluderà con l'esibizione musicale di Clara, giovane cantante reduce dal successo al Festival di Sanremo e protagonista della fiction "Mare Fuori". Clara presenterà il suo nuovo singolo "Nero Gotico", già ai vertici delle classifiche di streaming musicale.

"Domenica In" si conferma così un appuntamento imperdibile per gli appassionati di intrattenimento, offrendo interviste esclusive, approfondimenti culturali e momenti musicali di qualità.