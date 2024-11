Maxi furto nella boutique Valentino a Roma: rubate borse per 140mila euro

Nella notte tra l'8 e il 9 novembre 2024, la boutique Valentino situata in Piazza Mignanelli, nel cuore di Roma, è stata teatro di un furto significativo. Intorno alla mezzanotte, ignoti si sono introdotti nel negozio, sottraendo borse di lusso da cassetti e scaffali per un valore complessivo di 140.000 euro.

Sul luogo del crimine sono intervenuti prontamente gli agenti del commissariato Esquilino, mentre le indagini sono state affidate al commissariato Trevi. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per identificare i responsabili.

Questo episodio segue di pochi giorni un altro furto avvenuto a Roma. In via Marmorata, nell'abitazione di una dipendente del marchio Fendi, sono state rubate borse di lusso per un valore di 40.000 euro. Secondo le ricostruzioni, i ladri si sono introdotti nell'appartamento durante la notte, approfittando dell'assenza della proprietaria.