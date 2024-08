Harry Potter: Campioni di Quidditch, trailer walkthrough

Warner Bros. Games ha pubblicato oggi iltrailer del walkthrough di gioco per Harry Potter: Campioni di Quidditch,offrendo ai fan uno sguardo approfondito sulla modalitĂ PvP (giocatore contro giocatore), sull'albero delle abilitĂ , sulla personalizzazione della scopa, sulla modalitĂ Carriera e molto altro.

In modalità Carriera, i giocatori iniziano la loro esperienza nel Quidditch con la Coppa dei Giardini presso la Tana dei Weasley, per poi affrontare la sfida della Coppa della casa di Hogwarts, in cui sceglieranno la loro casa di Hogwarts e affronteranno personaggi familiari come Cedric Diggory e Draco Malfoy. Da lì, i giocatori rappresenteranno una delle tre grandi scuole di maghi, l'Accademia della Magia di Beauxbatons, l'Istituto Durmstrang o la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts nel famoso torneo di Quidditch delle Scuole Tremaghi. Infine, i giocatori affronteranno la sfida definitiva del Quidditch a livello globale, partecipando alla Coppa del Mondo di Quidditch.

In modalitĂ PvP, ciascun giocatore controlla uno dei Cacciatori della squadra e un ruolo a scelta tra Cacciatore, Portiere, Battitore o Cercatore.

I giocatori possono personalizzare il loro stile di gioco guadagnando punti abilitĂ per aumentare le statistiche e imparare mosse speciali. Possono anche potenziare le proprie scope per migliorare la velocitĂ massima, l'agilitĂ e molte altre funzionalitĂ .Tutti i contenuti sono ottenibili solo attraverso la progressione nel gioco e non possono essere acquistati con valuta reale.

Trovi il trailer diHarry Potter: Campioni di Quidditch – Walkthrough qui:

https://www.youtube.com/watch? v=XRS3MSKyKrc

Grazie a luoghi e personaggi celebri della saga e ai numerosi riferimenti all'universo di Harry Potter, che entusiasmeranno ogni fan, Harry Potter: Campioni di Quidditch permette di provare l'emozione di volare in arene leggendarie nel ruolo di battitore, cacciatore, portiere o cercatore in varie modalitĂ di gioco. Dalle sfide nel cortile della Tana dei Weasley fino agli scontri ad altissimo livello della Coppa del Mondo di Quidditch, i giocatori potranno volare in arene leggendarie sfidando o impersonando personaggi indimenticabili come Harry Potter, Ron Weasley, Ginny Weasley, Draco Malfoy, Cho Chang e tanti altri. E, come regalo per i fan della saga, quanti possiedono Hogwarts Legacy potranno scaricareHarry Potter: Campioni di Quidditch e, dopo essersi collegati al proprio account WB Games, riceveranno in regalo il Bonus Legacy Pack*.

L'uscita diHarry Potter: Campioni di Quidditch è prevista per il 3 settembre 2024 per le edizioni Digital Standard e Deluxe su Xbox, PC (Steam ed Epic) e PlayStation. L'edizione fisica Deluxe sarà disponibile per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X e Xbox One a partire dall'8 novembre 2024. L'edizione per Nintendo Switch™ sarà disponibile durante il periodo natalizio.

I giocatori possono già controllare la disponibilità per il preordine dell'edizione fisica Deluxe con i loro distributori preferiti ed è già possibile effettuare il preordine delle edizioni digitali diHarry Potter: Campioni di Quidditch per Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam ed Epic Games Store). L'edizione digitale Standarduscirà a 29,99€ (prezzo consigliato al pubblico), mentre le edizioni digitale e fisica Deluxe a 39,99€(prezzo consigliato al pubblico). I giocatori che effettuano il preordine del gioco riceveranno la skin per la scopa Firebolt Supreme.

Inoltre, la Standard Edition diHarry Potter: Campioni di Quidditch** sarà disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i membri PlayStation®Plus dal 3 al 30 settembre. La skin per la scopa Firebolt Supreme sarà disponibile come pacchetto riscattabile durante lo stesso periodo per i membri PlayStation®Plus. I membri PlayStation®Plus che scaricano il gioco durante questo periodo continueranno a godere dell'accesso fino allo scadere dell'abbonamento.