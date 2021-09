Gabriel Garko sta seriamente pensando a un figlio

Quasi un anno dopo la sua dichiarazione televisiva,ha confessato che il suo sogno sarebbe stato avere un. Solo pochi mesi faè entrato nella casa delper affrontare quella che tutti consideravano la sua ex, Rosalinda Cannavò, e l'attore aveva finalmente fatto la sua apparizione dal vivo in televisione.

Questa volta Gabriel Garko ha dichiarato che il suo prossimo sogno da realizzare sarebbe quello di avere un figlio tutto suo: “Sono una persona tremendamente realistica ma sono molto con la testa per aria. Vorrei avere un figlio. Ci sto seriamente pensando ", ha detto. L'attore è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e oggi non è chiaro se sia single o meno (secondo indiscrezioni sarebbe legato al collega attore Ivan Gray).





Gabriel Garko ha recentemente accettato la tragica morte di suo padre, a cui teneva molto. L'attore stesso ha condiviso la notizia con i fan sui social network, dove ha scritto: "Ciao papà... Buon viaggio". L'uomo era scomparso dopo una lunga battaglia con una grave malattia e Gabriel Garko ha detto che la malattia sarebbe stata una delle sue maggiori preoccupazioni oggi. L'attore continua a mantenere la massima riservatezza riguardo alla sua vita privata e non è chiaro se oggi al suo fianco ci sia qualcuno di speciale. In passato, lo stesso Gabriel Garko ha ammesso di aver vissuto una storia d'amore con il collega attore Gabriele Rossi, con il quale si era mostrato spesso insieme sui social. La storia tra i due era finita in una situazione di stallo, ma i due erano riusciti comunque a mantenere buoni rapporti. “Ho amato così tanto Gabriel. Volevo davvero rimanere in buoni rapporti.”, ha detto Gabriele Rossi, e ancora: “Avevo avuto molta paura, Gabriel aveva 36 anni, quelli erano gli anni in cui la sua fiction portava una partecipazione del 30% quindi il suo essere era molto ingombrante, da quando avevo 19 anni, la sua vita, il suo mondo mi spaventavano un po', e già mi rendevo conto che non c'era consolazione nella sua vita"

