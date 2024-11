Stupro di gruppo a Palermo: condannati i sei imputati maggiorenni

Il Tribunale di Palermo ha emesso oggi le sentenze nei confronti dei sei imputati maggiorenni coinvolti nello stupro di gruppo avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2023 al Foro Italico, ai danni di una giovane di 19 anni. Il collegio giudicante, presieduto da Roberto Murgia, ha inflitto le seguenti pene:

- Angelo Flores, Christian Maronia, Gabriele Di Trapani ed Elio Arnao: 7 anni di reclusione ciascuno.

- Christian Barone: 6 anni e 4 mesi di reclusione.

- Samuele La Grassa: 4 anni di reclusione.

La Procura aveva richiesto condanne a 12 anni per tutti gli imputati, ad eccezione di Samuele La Grassa, per il quale la richiesta era stata di 10 anni e 8 mesi, in quanto ritenuto presente ma non partecipe attivo alla violenza. Il processo si è svolto con rito abbreviato, che prevede una riduzione di un terzo della pena in caso di condanna.

Oltre alle pene detentive, il Tribunale ha disposto un risarcimento provvisionale di 40.000 euro in favore della parte civile, rinviando al giudice civile la determinazione dell'ammontare definitivo del risarcimento. Le associazioni costituite parte civile hanno ottenuto una provvisionale di 1.000 euro ciascuna, con successiva quantificazione del danno in sede civile.

In precedenza, il Tribunale dei Minori aveva condannato l'unico imputato minorenne all'epoca dei fatti, R.P., a 8 anni e 8 mesi di reclusione; sentenza confermata in appello.