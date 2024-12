Mbappé, accuse di stupro archiviate: prove insufficienti secondo la Procura svedese

La Procura di Stoccolma ha archiviato l'indagine per presunto stupro e molestie sessuali che coinvolgeva Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid e capitano della nazionale francese. L'inchiesta era stata avviata in seguito a una denuncia presentata nell'ottobre 2024, relativa a un presunto incidente avvenuto in un hotel del centro di Stoccolma il 10 ottobre.

La procuratrice Marina Chirakova ha dichiarato che, nonostante l'identificazione di un sospetto per stupro e due casi di molestie sessuali, le prove raccolte non erano sufficienti per procedere ulteriormente, portando così alla chiusura dell'indagine. Durante tutto il procedimento, Mbappé ha negato ogni accusa, definendo le notizie come "fake news" e dichiarando di non conoscere la presunta vittima.

Il suo legale, Marie-Alix Canu-Bernard, ha sostenuto la sua innocenza e annunciato l'intenzione di intraprendere azioni legali per diffamazione. La vicenda ha avuto un'ampia risonanza mediatica, ma con la chiusura dell'indagine, Mbappé è stato sollevato da ogni sospetto.

