GTA ONLINE: fai irruzione nella Sfida dei Colpi per tutto il mese

Rubate un totale di 20.000 miliardi di GTA$ per ottenere bonus e ricompense speciali nei colpi ogni settimana

Lasciati trasportare dalla furtività, dallo spirito di squadra e dalla brama infinita per il dollaro mentre ti fai strada nell'esotico complesso di El Rubio a Cayo Perico, ti infiltri nel caveau del Casinò e Resort Diamond, salvi San Andreas dall'annientamento totale e metti a segno una serie di rapine al cardiopalma in alcuni dei luoghi più sorvegliati di Los Santos nella Sfida dei Colpi.

Ogni settimana di novembre si concentrerà su un diverso Colpo di GTA Online e questa settimana le protagoniste saranno le assolate spiagge di The Cayo Perico Heist, che daranno il via a una nuova Sfida della community per tutto il mese.

Nuova Sfida della community

Dopo aver visto come la community di GTA Online ha decimato le orde di zombi nella Sfida della community del mese scorso, Incubo a North Yankton, e ha sorpassato l’obiettivo della Sfida Rischio apocalisse dell’anno scorso per più di 5 volte, non vediamo l'ora di scoprire se riuscirete a superare anche la nuova prova che vi aspetta: rubare un totale di 20.000 MILIARDI di GTA$ entro il 4 dicembre completando alcune missioni finali dei Colpi nella Sfida dei Colpi.

Raggiungendo questo obiettivo entro il 4 dicembre verranno sbloccate varie ricompense per ripagare i giocatori degli sforzi compiuti per raggiungere l’obiettivo, tra cui il Bomber Pacific Standard e alcune nuove sorprese in arrivo con l'aggiornamento di GTA Online di dicembre.

Scopri quali sono le missioni finali dei Colpi idonee per iniziare a pianificare la prossima rapina:

Missioni finali dei Colpi:

Colpo alla Fleeca | Evasione | Irruzione ai laboratori Humane | Finanziamento stupefacente | Pacific Standard | Atto III: Rischio apocalisse | Colpo al Casinò Diamond | The Cayo Perico Heist

Ottieni la statua di pantera

La sfuggente statua di pantera, il sogno di ogni contrabbandiere con il suo bagliore dorato e le brillanti sfere blu, ora è alla tua portata. I ladri possono mettere nel mirino la statua di pantera come bersaglio principale del loro primo colpo in The Cayo Perico Heist da ora fino al 13 novembre.

Cappello Strickler

I giocatori che non si sono ancora immersi nelle acque di quest'isola paradisiaca possono raggiungere il The Music Locker al Casinò e Resort Diamond per sfruttare uno sconto del 30% sul sottomarino Kosatka da Warstock Cache & Carry.

Questa settimana, completa The Cayo Perico Heist senza morire per completare la sfida settimanale e ricevere il Cappello Strickler e 100.000 GTA$ aggiuntivi.

GTA$ e RP doppi nella serie di Cayo Perico

Avventurati tra le strade sterrate, le acque e i cieli di una paradisiaca isola tropicale nella serie di Cayo Perico. Dieci gare entusiasmanti nei dintorni del complesso fortificato di El Rubio e sulle panoramiche spiagge circostanti. I piloti che parteciperanno alla serie otterranno GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.

GTA$ e RP doppi in Assalto a Cayo Perico

Cayo Perico può sembrare un'oasi di pace, ma il caos regna sovrano nella modalità Competizione Assalto a Cayo Perico. Si affrontano due squadre: una deve violare il terminale di un computer, mentre l'altra deve difendere la proprietà di El Rubio. Sia gli hacker che i difensori otterranno GTA$ e RP doppi fino al 13 novembre.

GTA$ e RP doppi dai forzieri del tesoro

Si dice anche che su Cayo Perico si trovino dei forzieri del tesoro. Durante le missioni di perlustrazione per The Cayo Perico Heist, non farti scappare questi forzieri sulla terraferma e sotto le onde dato che contengono il doppio del bottino fino al 13 novembre.

GTA$ e RP tripli nella serie della comunità

}t{ Kartz at the Kortz T2 di Theicide

Gestisci perfettamente salite, discese e curve a gomito in questa gara per go-kart frenetica ed essenziale ambientata sui tetti dell'iconico edificio Kortz.

(PBEE) Midnight Express di PETER_BEE_

Lanciati verso il traguardo in questa gara Hotring che non si fa mancare nulla: corse sui muri, turbo e uno spettacolare salto su una ruota panoramica enorme.

Red Dead Shootout di sofiannp

Questo nostalgico Deathmatch a squadre ti riporta nel selvaggio West e ti immerge nell'atmosfera di un duello nella frontiera. Attingi al tuo cowboy interiore e metti alla prova la tua grinta per raggiungere la vittoria.

- DASHOUND - di LORRANoliveeira

Resisti alla tentazione di prendere un bus Dashound e fuggire dalle sparatorie in questo Deathmatch a squadre ambientato in un'affollata stazione dei bus. Sfrutta a tuo vantaggio i ripari forniti dalla stazione per dare supporto alla tua squadra in questo caotico scontro a fuoco.

Deep Blue di FreelancerX20

Trova un equilibrio e cerca di rimanere sul tracciato mentre raggiungi livelli di velocità letali e scendi verso il traguardo in questo gara stunt sospesa nel cielo.

Drift Race - Del Lado di SalMkiv

Con partenza dall'LSIA, il tracciato è composto da diversi percorsi, pilastri piazzati con cura e passaggi stretti e impegnativi. Non perdere la concentrazione quando passi dalle zone di drift per accumulare punti e raggiungere la vittoria.

CXB1 Quasar Laser di chapmman

Questa intensa gara stunt ti ficca dentro un go-kart e ti fa sfrecciare tra curve strette in una compatta arena al chiuso con soffitti pericolosamente bassi. Gli umani non dovrebbero avere grandi problemi, ma forse sarebbe meglio che i sasquatch passassero direttamente alla prossima gara.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

L'autosalone di Simeon, ben fornito per tutti gli appassionati di auto e per i clienti più esperti, propone degli sconti su tutti i veicoli! Una vera rapina (e non serve neanche un auto per la fuga):

Lampadati Michelli GT (sportiva classica, 30% di sconto)

BF Raptor (sportiva, 30% di sconto)

Grotti Stinger (sportiva classica, 30% di sconto)

Western Rat Bike (moto, 50% di sconto)

Western Zombie Bobber (moto, 50% di sconto)

Autosalone Luxury Autos

Esplora l'autosalone Luxury Autos per ammirare la stilosa Declasse Vigero ZX decappottabile (muscle car) e l'elegante Annis Euros X32 (coupé).

Altri veicoli in offerta questa settimana

Veicolo di prova premium (solo su PS5 e Xbox Series X|S): Grotti Brioso R/A (compatta)

Veicolo trofeo: vinci una gara nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per tre giorni consecutivi per ricevere la Annis Remus (sportiva).

Nell'area di prova: Obey 9F (sportiva) | Grotti Carbonizzare (sportiva) | Dinka Verus (fuoristrada)

Ruota fortunata: Dinka Postlude (coupé)

SCONTI

Kosatka – 30% di sconto

Miglioramenti e modifiche per il Kosatka – 30% di sconto

Kraken Avisa (sottomarino) – 30% di sconto

Mammoth Squaddie (SUV) – 30% di sconto

Vapid Slamtruck (veicolo di servizio) – 30% di sconto

Maibatsu Manchez Scout (moto) – 40% di sconto

Western Rat Bike (moto) – 50% di sconto

Western Zombie Bobber (moto) – 50% di sconto

Lampadati Michelli GT (sportiva classica) – 30% di sconto

BF Raptor (sportiva) – 30% di sconto

Grotti Stinger (sportiva classica) – 30% di sconto

Giubbotto antiproiettile – 50% di sconto

Munizioni – 50% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Questa settimana il Furgone delle armi va alla grande con il 50% di sconto su tutte le armi da lancio e i giubbotti antiproiettile e il 40% di sconto sul fucile a pompa da combattimento. Inoltre, sfrutta il classico sconto del 10% sulle altre armi disponibili, tra cui il fucile di precisione, lo storditore, il lanciarazzi, la pistola da combattimento e il machete. Gli abbonati a GTA+ possono approfittare anche dello sconto del 50% su tutto l'inventario.