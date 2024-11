Scintille Folgoranti e Guinness: un connubio esplosivo!

POKÉMON PUNTA AL TITOLO DEL GUINNESS WORLD RECORDS™ PER CELEBRARE IL LANCIO DI SCARLATTO E VIOLETTO – SCINTILLE FOLGORANTIPokémon e un team di content creators tenteranno di battere il titolo del GUINNESS WORLD RECORDS per l’unboxing più lungo in diretta (video), in occasione del lancio dell’espansione del Gioco di Carte Collezionabili Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti.

The Pokémon Company International si unisce a content creators di tutta Europa per battere il GUINNESS WORLD RECORDS™ per l’unboxing più lungo in diretta (video)

In questo evento della durata di 24 ore, i partecipanti si daranno il cambio in una staffetta che li porterà a mostrare migliaia di carte della nuovissima espansione del Gioco di Carte Collezionabili e numerosi altri prodotti firmati Pokémon.

Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti è disponibile da oggi, 8 novembre, e introduce i nuovi Pokémon-ex Teracristal Astrali e Pikachu-ex

I fan possono seguire l’evento in diretta sul canale YouTube e Twitch di The Pokémon Company International a partire dalle ore 12:00 GMT del 21 novembre.

The Pokémon Company International si sta preparando a conquistare il titolo del GUINNESS WORLD RECORDS per l'unboxing più lungo in diretta (video), offrendo 24 ore ininterrotte di intrattenimento durante le quali, content creators provenienti da tutta Europa scopriranno le carte della nuova espansione.

L'iniziativa celebra il lancio della nuova espansione dell’amatissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti, disponibile da oggi, 8 novembre, presso tutti i rivenditori autorizzati.

La maratona di unboxing, che inizierà alle ore 12:00 GMT di giovedì 21 novembre e terminerà alle ore 12:00 GMT di venerdì 22 novembre, vedrà fan e streamer di Pokémon provenienti da Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna impegnarsi nell'unboxing più epico delle loro carriere, con tante sorprese e prodotti speciali.

Gli spettatori potranno tifare per i loro fan di Pokémon preferiti sui canali YouTube e Twitch di The Pokémon Company International e dovranno restare sintonizzati per avere la possibilità di vincere alcuni dei pacchetti e dei prodotti in palio.

In Scarlatto e Violetto - Scintille Folgoranti, i giocatori possono continuare a scoprire straordinari Pokémon-ex Teracristal Astrali, incluso Pikachu-ex con il suo potentissimo attacco, Fulmine di Topazio. I fan de Il Tesoro dell’Area Zero Parte II: Il disco indaco noteranno che in questa espansione è possibile collezionare e lottare con carte incentrate sul Bioterarium, il paradiso artificiale introdotto originariamente nei contenuti scaricabili per i videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, nonché scoprire l’imponente Exeggutor di Alola nelle vesti di Pokémon-ex Teracristal Astrale insieme ad altri potentissimi Pokémon di tipo Drago.

Le carte dell’espansione Scarlatto e Violetto - Scintille Folgoranti sono ora disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali presso tutti i rivenditori autorizzati.

Si può inoltre giocare con Scarlatto e Violetto - Scintille Folgoranti in versione digitale sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. Gli Allenatori potranno collezionare e lottare con nuove carte che hanno per protagonisti i Pokémon-ex Teracristal Astrali e ricevere bonus di gioco quando effettueranno l’accesso all’app.

In più, a partire da questo mese, i fan del GCC Pokémon avranno anche l’opportunità di ottenere delle carte promozionali speciali realizzate in collaborazione con la serie Orizzonti Pokémon, e raffiguranti i due protagonisti, Liko e Roy, insieme al rispettivo compagno d’avventura. La speciale carta promozionale di Sprigatito sarà disponibile dal 15 novembre al 15 dicembre 2024 e quella di Fuecoco dal 15 dicembre al 15 gennaio 2025; la carta promozionale gigante di Terapagos e Amici invece sarà disponibile dal 15 gennaio al 15 febbraio 2025 presso i rivenditori autorizzati. Ognuna di queste carte avrà il logo della serie Orizzonti Pokémon e potrà essere ottenuta in regalo a fronte di un acquisto fino a esaurimento scorte. Ulteriori dettagli su dove e come ottenerle verranno svelati a breve. Servizi soggetti a termini e condizioni d’uso.

La serie Orizzonti Pokémon è ora disponibile in Italia su Boing. Per ulteriori informazioni, visita il sito horizons.pokemon.com/it-it.