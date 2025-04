Vaiolo delle scimmie nel Regno Unito: confermata la variante clade 1b senza legami noti con viaggi o contatti

È stato confermato nel Regno Unito un caso di Mpox (ex vaiolo delle scimmie) appartenente alla nuova variante clade 1b. La UK Health Security Agency (Ukhsa) ha rilevato l’infezione in una persona residente nel nord-est dell’Inghilterra, che non ha effettuato viaggi in zone a rischio né ha avuto contatti noti con casi precedenti. L’origine del contagio è ancora sconosciuta e sono in corso indagini per risalire alla fonte.

La diagnosi risale al mese di marzo e, secondo quanto riferito dalla Ukhsa, tutti i contatti della persona infettata sono stati identificati e monitorati, senza che siano emersi altri contagi. Le autorità sanitarie britanniche precisano che il rischio per la popolazione resta attualmente basso.

Primi casi autoctoni di Vaiolo delle scimmie in Europa: il Regno Unito conferma la diffusione del Clade 1b - Il Regno Unito ha recentemente confermato i primi casi autoctoni in Europa della variante Clade 1b del virus mpox, precedentemente noto come vaiolo delle scimmie. Questa variante, più virulenta e letale, è stata identificata in un individuo rientrato da un viaggio in Africa, che ha successivamente trasmesso l'infezione a due familiari.

Vaiolo delle scimmie: Primo caso confermato di variante Mpox clade 1b in Germania - L'ECDC ha confermato oggi il primo caso di infezione da variante Mpox clade 1b in Germania. Questa nuova variante, che circola principalmente in Africa, è stata rilevata il 20 ottobre in un paziente che aveva contratto il virus all'estero. Il clade 1b, ritenuto più aggressivo rispetto ad altre varianti di Mpox, era già stato individuato in Svezia il 15 agosto in un caso importato dall'Africa.

Vaiolo scimmie - lo studio: singola dose di vaccino previene Mpox in 58% casi - Il vaccino dovrebbe essere reso rapidamente disponibile e accessibile alle popolazioni a rischio, considerata l'attuale emergenza sanitaria pubblica. Attualità - Una singola dose del vaccino anti-Mpox - già vaiolo delle scimmie - della danese Bavarian Nordic (Modified vaccinia Ankara-Bavarian Nordic, Mva-Bn) ha un'efficacia del 58% nel proteggere dall'infezione che l'Organizzazione mondiale della sanità ha nuovamente dichiarato emergenza sanitaria pubblica internazionale, per i timori legati alla rapida diffusione di un nuovo ceppo virale in Africa.