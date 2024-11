Amsterdam vieta la trasferta ai tifosi della Lazio per la partita contro l'Ajax

Il Comune di Amsterdam ha deciso di vietare ai tifosi della Lazio la trasferta per la partita di Europa League contro l'Ajax, programmata per il 12 dicembre 2024. La decisione è stata presa congiuntamente dal sindaco Femke Halsema, dal capo della polizia e dal procuratore generale, che hanno espresso preoccupazione per il rischio di manifestazioni di estrema destra, antisemite e razziste, nonché per possibili disordini pubblici.

Le autorità olandesi hanno sottolineato che alcuni tifosi della Lazio sono noti per le loro simpatie di estrema destra e fasciste, nonché per espressioni antisemite e razziste, come il saluto hitleriano, l'esposizione di svastiche e l'abuso dell'immagine di Anna Frank.

La decisione arriva dopo gli incidenti verificatisi il 7 e 8 novembre 2024, quando i tifosi del Maccabi Tel Aviv sono stati aggrediti per le strade di Amsterdam da sostenitori pro-palestinesi, con episodi definiti antisemiti dalle autorità olandesi.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha inviato una lettera formale alla sindaca di Amsterdam e al presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, contestando la decisione e chiedendo il risarcimento per i tifosi che avevano già organizzato la trasferta.

La UEFA ha classificato la partita come "ad alto rischio" sia per la storia del club olandese sia per la presenza di gruppi di tifosi laziali con precedenti di comportamenti problematici.

La Lazio sta valutando le possibili azioni legali per tutelare i diritti dei propri tifosi e ottenere il risarcimento delle spese sostenute per la trasferta. La partita tra Ajax e Lazio si svolgerà il 12 dicembre 2024 all'Amsterdam Arena, con il settore ospiti chiuso e senza la presenza dei tifosi laziali.

