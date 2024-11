Elodie e Tiziano Ferro: esce oggi il singolo Feeling che esplora le fragilità umane

Oggi, 8 novembre 2024, Elodie e Tiziano Ferro pubblicano "Feeling", il loro primo singolo in collaborazione, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano, prodotto da Golden Years, si caratterizza per sonorità R&B contemporanee, omaggiando le influenze musicali che hanno segnato la carriera di Tiziano Ferro e anticipando le future esplorazioni artistiche di Elodie.

"Feeling" affronta le sfumature di una relazione complessa, mettendo in luce le fragilità umane. Tiziano Ferro descrive il brano come un'esplorazione della psicologia umana, dove il "feeling" rappresenta quella scintilla istintiva che ci guida. Elodie aggiunge che la canzone racconta di fragilità che conferiscono tridimensionalità e forza quando vengono accolte.

Il videoclip ufficiale, diretto dai The Morelli Brothers, è girato interamente in bianco e nero, enfatizzando l'intensità delle interpretazioni dei due artisti. Le immagini riflettono le tematiche del brano, offrendo una rappresentazione visiva delle emozioni e delle dinamiche descritte nella canzone.

Elodie, oltre a lavorare su nuova musica e progetti cinematografici, sta preparando l'"Elodie The Stadium Show", con due date previste: l'8 giugno 2025 allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona di Napoli. Tiziano Ferro ritorna sulla scena musicale dopo il suo ultimo tour negli stadi, che ha registrato 14 date e 570.000 spettatori, e la pubblicazione del suo primo romanzo "La felicità al principio".

Il testo di "Feeling" è disponibile sulle principali piattaforme musicali e offre un'ulteriore dimensione alla comprensione del brano, permettendo agli ascoltatori di immergersi completamente nelle emozioni e nelle storie raccontate da Elodie e Tiziano Ferro.

Con "Feeling", Elodie e Tiziano Ferro uniscono le loro voci per la prima volta, offrendo al pubblico una canzone che esplora le complessità delle relazioni umane attraverso sonorità R&B moderne e testi profondi. Questa collaborazione rappresenta un punto di incontro tra due artisti che, pur provenendo da percorsi differenti, condividono una sensibilità artistica capace di toccare le corde più intime dell'animo umano.