Sinner alle ATP Finals: analisi degli avversari De Minaur, Medvedev e Fritz

Le ATP Finals 2024, in programma dal 10 al 17 novembre a Torino, vedranno Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, affrontare nel Gruppo Ilie Nastase Alex De Minaur, Daniil Medvedev e Taylor Fritz. Ecco una panoramica sullo stato di forma dei suoi avversari.

Alex De Minaur

L'australiano, attualmente numero 9 del ranking ATP, ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale a Wimbledon nel 2024, ma un problema all'anca lo ha costretto al ritiro. Successivamente, ha partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi nel doppio, uscendo al primo turno, e ha fatto il suo ritorno nel singolare agli US Open, raggiungendo nuovamente i quarti di finale. Tuttavia, il fastidio all'anca si è ripresentato, influenzando le sue prestazioni. Recentemente, è stato sconfitto da Holger Rune nei quarti di finale del Masters di Parigi.

Daniil Medvedev

Il russo, numero 4 del mondo, ha iniziato l'anno raggiungendo la finale agli Australian Open, dove è stato sconfitto da Sinner. Successivamente, ha raggiunto la finale a Indian Wells, perdendo contro Carlos Alcaraz. A Wimbledon, ha eliminato Sinner nei quarti di finale, ma è stato poi sconfitto da Alcaraz in semifinale. Nel torneo olimpico di Parigi, è stato eliminato agli ottavi di finale da Felix Auger-Aliassime. Al Masters 1000 di Parigi, ha subito una sconfitta a sorpresa contro Alexei Popyrin nei sedicesimi di finale.

Taylor Fritz

L'americano, attualmente numero 5 del ranking ATP, ha raggiunto la sua prima finale in un torneo del Grande Slam agli US Open 2024, dove è stato sconfitto da Sinner. Nel corso dell'anno, ha conquistato due titoli ATP: a Delray Beach e nel torneo 250 di Eastbourne. Al terzo turno del torneo olimpico di Parigi, è stato eliminato dall'italiano Lorenzo Musetti, ma ha conquistato la medaglia di bronzo nel doppio, in coppia con Tommy Paul.

Jannik Sinner esordirà alle ATP Finals domenica 10 novembre alle 20:30 contro Alex De Minaur. Le successive sfide del round robin lo vedranno opposto a Daniil Medvedev e Taylor Fritz, con l'obiettivo di avanzare alle semifinali del prestigioso torneo di fine stagione.