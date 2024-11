Scontri tra tifosi dell'Ajax e del Maccabi Tel Aviv ad Amsterdam: Netanyahu invia aerei per soccorrere i feriti

Il 7 novembre 2024, al termine della partita di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv, si sono verificati gravi scontri ad Amsterdam, coinvolgendo tifosi di entrambe le squadre. Numerosi sostenitori israeliani sono rimasti feriti durante questi incidenti.

Il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha disposto l'invio di due aerei di soccorso nei Paesi Bassi per assistere i cittadini israeliani coinvolti. In una dichiarazione ufficiale, l'ufficio del Primo Ministro ha espresso profonda preoccupazione per l'accaduto, sollecitando il governo olandese e le forze di sicurezza a intervenire con fermezza contro i responsabili e a garantire la sicurezza dei cittadini israeliani.

Secondo il media olandese AT5, gli scontri sono scoppiati nel centro di Amsterdam, con numerosi atti di vandalismo. La polizia locale ha mobilitato diverse unità mobili e richiesto rinforzi per gestire la situazione. Un portavoce della polizia olandese ha riferito all'agenzia di stampa ANP che sono state arrestate 57 persone in relazione agli incidenti.

L'ambasciata israeliana negli Stati Uniti ha comunicato che "centinaia" di tifosi del Maccabi Tel Aviv sono stati "attaccati e colti in un'imboscata ad Amsterdam mentre uscivano dallo stadio dopo la partita", attribuendo l'incidente a una "folla che ha preso di mira israeliani innocenti".

Il Ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, ha dichiarato di aver richiesto l'assistenza del governo olandese per garantire che i cittadini israeliani possano lasciare in sicurezza i loro hotel e raggiungere l'aeroporto. Le immagini trasmesse da AT5 mostrano la polizia olandese mentre scorta i tifosi israeliani verso i loro alloggi.