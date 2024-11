Star Wars Jedi Survivor PS5 Pro Support

Contestualmente all'uscita della console PlayStation®5 Pro, Respawn Entertainment e EA hanno annunciato che Star Wars Jedi: Survivor ha ricevuto una serie di ottimizzazioni per la nuova versione della console. Questa versione migliorata comprende moltissimi miglioramenti grafici e tecnici che la rendono un'esperienza di gioco imperdibile per chi acquista la console. I miglioramenti apportati a Star Wars Jedi: Survivor per console PlayStation®5 Pro includono: Risoluzioni di base visibilmente più alte nelle modalità Qualità e Prestazioni.

La modalità Qualità mantiene una risoluzione 4K e l'illuminazione degli elementi tramite ray-tracing, ma è aumentata da 1800p a 2160p

Ora la risoluzione della modalità Prestazioni è a 1800p (aumentata da 1200p) e include occlusioni e riflessi illuminati tramite ray-tracing, pur continuando a garantire 60 fps.