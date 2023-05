Star Wars Jedi Survivor Recensione

Finalmente, dopo una settimana piena di problemi personali, posso parlarvi di Star Wars Jedi Survivor. Il titolo di Respawn Entertainment è un videogioco d'avventura e azione pubblicato da Electronic Arts. Sequel di Star Wars Jedi Fallen Order, il suo sviluppo è stato annunciato nel gennaio 2022. Star Wars Jedi Survivor racconta la storia di un Cavaliere Jedi che lotta contro l'Impero per proteggere gli ultimi sopravvissuti dell'Ordine 66. È disponibile per Microsoft Windows, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Dopo averlo provato, ecco cosa ne penso nella recensione.



Dopo gli eventi narrati inil gruppo si è separato e ognuno ha preso la propria strada. Cal si è addestrato unendosi a un gruppo di ribelli sotto la guida di Saw Guerrera. Durante una missione per recuperare dei file imperiali top-secret, Cal è costretto a un atterraggio di fortuna su Koboh, un pianeta nei pressi dell’. Una volta atterrato il cavaliere Jedi ritrova un vecchio amico e scopre un segreto che potrebbe permettere all’Ordine deidi rinascere. Cal, così, intraprende un lungo viaggio attraverso la galassia che lo porterà a visitare 5 pianeti diversi, affrontare molti avversari, l’Impero e nuovi nemici conosciuti con il nome di

Il gameplay diè molto simile a quello del suo predecessore e, iniziando a giocare, si notano subito molte somiglianze. È sempre un mix di esplorazione e combattimenti arricchito e migliorato sotto tutti i punti di vista. L'unica differenza è che il protagonista inizia già con tutti i poteri e le abilità appresi dal precedente capitolo. Nel pianeta di Koboh un piccolo villaggio farà da hub centrale all'avventura. Nel villaggio c'è un saloon dove scambiare i collezionabili, ottenere nuovi elementi cosmetici e potenziamenti da sfruttare e usare durante le missioni. Nelle fasi inizialientrerà in possesso di un rampino, che utilizzerà per aggrapparsi nei punti di aggancio sparsi per le ambientazioni. Dopo il solito tutorial introduttivo sarà un piacere giocare con tutti i poteri. Il protagonista, grazie alla forza, avanzerà nei livelli aggrappandosi sulle sporgenze, arrampicandosi, saltando dirupi, camminando sulle pareti, scivolando, ecc. Come in, Cal potrà interagire con molti elementi come funi, ascensori, scorciatoie, passaggi alternativi, ecc. Per aggrapparsi non bisogna più utilizzare alcun tasto, questa azione viene eseguita in automatico. In questo nuovo capitolo la mappa è stata migliorata e ora è più chiara e più leggibile; inoltre, il viaggio rapido permette di spostarsi molto più velocemente del precedente capitolo.

Il protagonista durante il suo viaggio apprenderà nuove abilità, come lo scatto in avanti durante i salti e sfruttare dei piccoli palloni per effettuare un balzo nella direzione che desidera. Ora, oltre a nuotare, può anche immergersi; e grazie alla capacità di percepire gli echi della Forza, può accedere alle sfide speciali scontrandosi in un’arena speciale. Per spingere il giocatore all’esplorazione, gli sviluppatori hanno permesso a Cal di addomesticare alcuni animali per cavalcarli e aggrapparsi a dei volatili per raggiungere luoghi inaccessibili. Oltre a poter contare su, per scansionare, sbloccare lucchetti e violare i sistemi dei droidi, il giovane Jedi incontrerà anche preziosi alleati sul proprio cammino comee Bode. Il primo fornirà assistenza creando appigli extra per il rampino e aprirà nuovi percorsi, il secondo con il suo fido jetpack raggiungerà punti inarrivabili per sbloccare porte, piattaforme, ecc. BD-1 potrà essere potenziato con alcune funzioni speciali come il kobo-polverizzatore per bruciare alcuni ostacoli e l’elettro dardo in grado di attivare porte, gru, ecc.

Il sistema di combattimento è preso dal precedente capitolo e migliorato con tante nuove possibilità.ha ben 5 stili di combattimento diversi. Questipermettono altrettanti modi differenti di impugnare la spada laser per scontri sempre differenti. Nello Stile Singolo Cal impugna l’arma con una sola mano per un combattimento bilanciato. Lo Stile a Doppia Lama invece è molto rapido e permette di affrontare gruppi di nemici. Lo Stile Offensivo ae Guardia Incrociata permettono di sferrare colpi lenti, ma molto potenti. Infine, lo Stile Blaster che prevede l'uso di un'arma da fuoco per colpire i nemici a distanza. Il sistema di controllo è basato sugli attacchi con la spada laser e sugli attacchi con la Forza visti in Fallen Order. Avanzando nella storia diil protagonista apprenderà nuovi poteri che gli permetteranno di sollevare e schiantare a terra i nemici, confondere e stordire gli avversari, farli combattere tra di loro, ecc. Questi potenziamenti influenzeranno vari aspetti, incrementando i danni, migliorando i tempi di recupero o garantendo dei bonus, ecc. Quando Cal muore, la rinascita passa attraverso i Punti di Meditazione. Questi luoghi si incontrano nei vari livelli e permettono di ripristinare le energie, modificare l'equipaggiamento, sbloccare nuove abilità, ecc.

Star Wars Jedi Survivor suè molto bello da vedere. Ha due differenti modalità grafiche, performance e fedeltà. Con la prima l'aspetto grafico ha meno risoluzione a favore del frame-rate, la seconda restituisce un migliore impatto grafico a discapito degliche si fermano a 30. Tuttavia, anche nella modalità performance, nelle scene più concitate come nei combattimenti, si possono verificare dei cali di frame-rate. Il comparto audio è invece molto valido con la colonna sonora originale di. Le musiche e gli effetti sono un mix tra i classici della saga e nuovi brani rumori. Infine, Star Wars Jedi Survivor è interamente doppiato e sottotitolato in italiano. Oltre alla patch del day one, che ha messo a posto molte cose, ne arriveranno certamente altre per migliorare tutti i piccoli problemi come bug, glitch, ecc.

è stato migliorato sotto ogni punto di vista rispetto al suo predecessore. Un ottimo gioco che sfoggia unfavoloso e un gameplay che garantisce ore di divertimento, grazie a dei combattimenti adrenalinici e al platforming. Nonostante tutti i vari problemi tecnici, che verranno presto risolti,regala una delle più belle esperienze di gioco ambientate sulla saga di Star Wars!

