PSG: Donnarumma in discussione dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid

Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana, è al centro delle critiche dopo la recente sconfitta in Champions League contro l'Atletico Madrid. Nel match, conclusosi 2-1 per gli spagnoli, il gol decisivo di Correa al 93' ha evidenziato una reazione poco reattiva da parte di Donnarumma, sollevando dubbi sulla sua prestazione. Il quotidiano francese "L'Équipe" ha assegnato al portiere un voto di 3, riaccendendo il dibattito sulla sua titolarità.

Alla vigilia della partita, l'allenatore Luis Enrique aveva dichiarato che la scelta del portiere titolare sarebbe stata decisa all'ultimo momento, tra Donnarumma e Matvej Safonov, arrivato in estate dal Krasnodar per 20 milioni di euro. Safonov, noto per le sue abilità nel gioco con i piedi, era stato schierato sia all'esordio in Champions League che nell'ultima partita di campionato contro il Lens, offrendo prestazioni convincenti.

Luis Enrique, fin dal suo arrivo nel 2023, ha enfatizzato l'importanza di un portiere capace di partecipare attivamente alla costruzione del gioco dal basso, un aspetto in cui Donnarumma ha mostrato alcune lacune. Il tecnico spagnolo ha sottolineato la necessità di un estremo difensore in grado di superare efficacemente il pressing avversario, motivo che ha portato all'investimento su Safonov.

Nonostante buone prestazioni in Ligue 1, Donnarumma ha spesso faticato in Champions League. In Francia si ipotizza che il portiere non si sia mai completamente ripreso dall'errore del 2021 contro il Real Madrid, che contribuì all'eliminazione del PSG dalla competizione.

La situazione attuale pone Donnarumma in una posizione delicata, con la sua titolarità messa in discussione e la concorrenza interna che si fa sempre più pressante. Le prossime scelte di Luis Enrique saranno determinanti per il futuro del portiere italiano al PSG.