Mike Tyson vs. Jake Paul: l'atteso incontro del 15 novembre su Netflix

Il mondo della boxe si prepara a un evento senza precedenti: il 15 novembre 2024, l'ex campione dei pesi massimi Mike Tyson, 58 anni, affronterà l'influencer e pugile 27enne Jake Paul. Il match si terrà all'AT&T Stadium di Arlington, Texas, e sarà trasmesso in diretta mondiale su Netflix.

Dettagli dell'incontro

L'incontro prevede otto round da due minuti ciascuno, con l'utilizzo di guantoni da 14 once, più imbottiti rispetto agli standard, per garantire maggiore sicurezza ai pugili.

Preparazione degli atleti

Nonostante l'età, Mike Tyson ha seguito un intenso programma di allenamento, includendo sessioni di sparring, esercizi di forza e condizionamento, e una dieta rigorosa per mantenere forma fisica e potenza.

Jake Paul, sotto la guida di allenatori esperti, ha migliorato le sue abilità pugilistiche attraverso sparring con professionisti, esercizi di resistenza e forza, focalizzandosi su tecnica e strategia di combattimento.

Aspettative e pubblico

Jake Paul prevede che l'evento attirerà circa 25 milioni di spettatori su Netflix, potenzialmente rendendolo il match di boxe più visto di sempre.

Contenuti esclusivi su Netflix

A partire dal 7 novembre, Netflix ha reso disponibili i primi due episodi della docuserie "Jake Paul vs. Mike Tyson: conto alla rovescia", che offre uno sguardo dietro le quinte sulla preparazione dei due pugili. Il terzo episodio sarà disponibile dal 12 novembre.

Pacchetti VIP esclusivi

La Most Valuable Promotions di Jake Paul, in collaborazione con Elevate, offre un pacchetto VIP dal valore di 2 milioni di dollari, denominato "MVP Owner’s Experience". Questo include dieci posti, di cui due in prima fila, accesso agli spogliatoi, guantoni autografati, servizio di sicurezza personale e soggiorno in hotel di lusso per tutta la durata dell'evento.

L'incontro tra Tyson e Paul rappresenta un evento storico nel mondo della boxe, unendo l'esperienza di una leggenda del pugilato con l'energia di una nuova generazione di atleti. L'evento promette di offrire uno spettacolo senza precedenti per gli appassionati di tutto il mondo.