Milano: ritrovato cadavere nel Naviglio Pavese, possibile collegamento con la scomparsa di Gino Panaiia

I vigili del fuoco di Milano hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo nelle acque del Naviglio Pavese, nei pressi del comune di Casarile. Le autorità stanno procedendo all'identificazione per verificare se si tratti di Gino Panaiia, il giovane di 25 anni scomparso la notte di Halloween nelle campagne di Zibido San Giacomo.

Gino Panaiia era stato visto l'ultima volta il 31 ottobre, dopo aver partecipato a una festa con amici in un locale di Zibido San Giacomo, situato tra il Naviglio Pavese e il Parco del Ticino. Le telecamere di sorveglianza del locale lo avevano ripreso mentre si allontanava in sella al suo scooter Piaggio Liberty 125 grigio. Nei giorni successivi, le ricerche avevano portato al ritrovamento del suo scooter abbandonato ai margini di un campo, con il frontalino danneggiato ma senza segni evidenti di un incidente grave. A circa 20 metri di distanza era stato rinvenuto il casco bianco, mentre il giubbotto e una scarpa erano stati trovati a circa 500 metri dal veicolo, lungo la strada che conduce alla cascina Casiglio. Il portafoglio era stato recuperato da un passante, ma del telefono cellulare e del giovane non vi era traccia.

Le indagini dei carabinieri si erano concentrate sulla ricostruzione degli ultimi movimenti di Panaiia. Alcuni testimoni avevano riferito di una possibile lite avvenuta quella notte, ma le circostanze rimanevano poco chiare. Le ricerche, condotte anche con l'ausilio di droni ed elicotteri, avevano interessato il Naviglio e i campi circostanti, senza però portare a risultati concreti.

La famiglia e gli amici di Gino avevano lanciato appelli per ritrovarlo, descrivendolo come una persona equilibrata e serena, senza problemi di salute o affettivi. La comunità locale si era mobilitata per partecipare alle ricerche e offrire supporto alla famiglia.

L'eventuale identificazione del corpo ritrovato nel Naviglio Pavese potrebbe fornire risposte alle domande rimaste finora senza risposta sulla scomparsa di Gino Panaiia. Le autorità continuano a lavorare per chiarire le circostanze di questo tragico evento.