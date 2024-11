Mario & Luigi: Fraternauti alla carica è ora disponibile

Mario e Luigi, i fratelli idraulici più famosi dei videogiochi, sono pronti a tornare sulla famiglia di console Nintendo Switch con una nuova avventura in alto mare. Dal 7 novembre, sarà infatti disponibile Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, l’ultimo capitolo della serie di ruolo Mario & Luigi che grazie all’ironia dei suoi dialoghi e dei suoi personaggi e al gameplay dinamico a turni basato sul tempismo, ha conquistato il pubblico fin dal suo debutto, nel 2003, su Game Boy Advance. Uniti da un profondo e decennale legame di fratellanza, capace di rappresentare in modo universale l’amicizia, Mario e Luigi affronteranno l’ignoto fianco a fianco, con i loro buffi battibecchi, le gag esilaranti e la capacità di sostenersi a vicenda anche nei momenti più difficili, rendendo la loro connessione più forte che mai. Dopo il grande successo del film Super Mario Bros. - Il Film, i Mario Bros. sono pronti a tornare alla carica anche su Nintendo Switch, riportando sotto i riflettori le loro diversità e unicità, protagoniste di un legame fraterno che prenderà nuova vita all’interno del videogioco. Il personaggio di Luigi sarà infatti in possesso di una nuova abilità esclusiva che gli permetterà di leggere ogni situazione e avere delle “intuizioni” che implementeranno una nuova meccanica nel gameplay. Sempre buffo e fifone, accanto al fratello coraggioso Mario, icona indiscussa di Nintendo, i due Bros. lavoreranno di squadra in ogni situazione e sarà necessario prendere il controllo di entrambi contemporaneamente, attraverso i pulsanti dedicati a ciascuno, per saltare, attaccare, schivare e utilizzare le potentissime azioni fratelli: mosse speciali effettuate in combo dai due, che permetteranno di vincere le battaglie con i nemici, ma anche di superare insieme ogni ostacolo che si presenterà durante l’avventura. Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica è un elettrizzante videogioco di ruolo con combattimenti a turni che vede i suoi due protagonisti impegnati in un’avventura a tinte marinaresche, alla scoperta di un arcipelago frammentato che dovrà essere riconnesso. La terra di Elettria, una volta raccolta attorno all’imponente Centralbero, è stata infatti divisa in diverse isole e toccherà ai due eroi baffuti riuscire a riunire i suoi abitanti ora separati gli uni dagli altri dai vasti mari. A bordo dell’isola Solcamari, parte isola e parte nave, Mario e Luigi dovranno lavorare di squadra per affrontare potenti nemici, esplorare regioni dalle caratteristiche uniche e scoprire la causa della disgregazione di Elettria, nel tentativo di riportare tutto alla normalità. Seguendo le correnti dell’oceano ed esplorando i dintorni con il telescopio, sarà possibile catapultare i due fratelli all’avventura in tanti ambienti diversi e personaggi dalle caratteristiche uniche che animeranno il corso della storia. Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica è disponibile dal 7 novembre su Nintendo Switch e potrà essere acquistato direttamente dalla console tramite Nintendo eShop, oppure online dal sito My Nintendo Store. È finalmente giunto il momento di salpare per la nuova avventura in alto mare dei Bros. più famosi del mondo dei videogiochi!