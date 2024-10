La voce per lo spot di Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica

Il duo creativo iPantellas, formato da Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo, punto di riferimento della comicità sul web, ha prestato la voce per dare vita a uno speciale spot dedicato all'uscita di Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, il nuovo capitolo dell’omonima serie di Nintendo che vede il ritorno dei fratelli più amati dei videogiochi su Nintendo Switch il prossimo 7 novembre. I due celebri youtuber hanno commentato fuori campo l’ultimo video di Mario & Luigi, nel quale viene enfatizzato il forte legame che da decenni contraddistingue i due idraulici baffuti, un rapporto speciale che ha conquistato anche le sale dei cinema grazie alla pellicola record di incassi Super Mario Bros. - Il Film.

Proprio come accaduto nel film, inoltre, anche nel videogioco viene dato risalto a Luigi, che in questo gioco brilla di nuovo spirito intuitivo e di perspicacia grazie alla sua abilità di interagire con l’ambiente tramite particolari “intuizioni”. È proprio dal lavoro coordinato e sinergico tra Mario e Luigi che nascono azioni speciali e uniche, le cosiddette “azioni fratelli” – come per esempio diventare un UFO (con i baffi) – che permettono ai Mario Bros. di salvare ancora una volta la situazione.

In occasione di questa nuova release, iPantellas, creator di uno dei canali più importanti e longevi di YouTube Italia, hanno preso parte al progetto proprio grazie al forte legame che hanno con il gioco. Infatti, il forte legame tra Jacopo e Daniel e la loro vena comica rispecchiano lo spirito della serie Mario & Luigi, conosciuta fin dal suo debutto su Game Boy Advance nel 2003 per la sua narrazione e i dialoghi dei personaggi carichi di umorismo e comicità.

Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica, è il nuovo capitolo della celebre serie Mario & Luigi, in arrivo il 7 novembre solo su Nintendo Switch. Si tratta di un videogioco di avventura che unisce esplorazione e combattimenti a turni e vede i due protagonisti impegnati in un viaggio a tinte marinaresche, alla scoperta di un arcipelago frammentato che dovrà essere riconnesso per ricreare il mondo di Elettria.

A bordo dell’isola Solcamari (parte isola e parte nave), guidata dalle correnti, i Mario Bros. dovranno lavorare di squadra per affrontare potenti nemici, esplorare regioni uniche e scoprire cosa ha causato la disgregazione del mondo, nel tentativo di riportare tutto alla normalità. Nel videogioco, sarà necessario prendere contemporaneamente il controllo di entrambi i fratelli, usando i pulsanti dedicati a ciascuno di loro per saltare, attaccare, schivare e altro ancora.

Un’avventura in alto mare, ricca di sorprese e di bromance, è in arrivo sulla famiglia di console Nintendo Switch!