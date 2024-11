Sinner fiducioso per le ATP Finals: pronta una fondazione con i premi di Riad

L'attesa per le Nitto ATP Finals di Torino, in programma dal 10 al 17 novembre 2024, è in costante crescita. Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, è considerato uno dei principali candidati alla vittoria finale. Durante un evento presso la Nuvola Lavazza, di cui è testimonial sin da quando occupava la 140ª posizione nel ranking mondiale, Sinner ha condiviso le sue sensazioni:

"Ho buone sensazioni; molte cose sono cambiate rispetto all'anno scorso, la superficie mi sembra più lenta. Sento tanto calore e affetto da parte della gente, dall'Italia. Ma solo uno può vincere in un torneo diverso: devi essere subito al 100% e sei sempre contro i primi 8 del mondo."

Riflettendo sul suo percorso nel 2024, Sinner ha sottolineato l'importanza del suo team:

"Senza il team non puoi fare niente, soprattutto per superare i momenti difficili; serve il confronto, dentro e fuori dal campo. Non siamo macchine, siamo persone che cercano di dare il meglio ogni giorno. Io investo più tempo possibile per essere al meglio. Quest'anno sono sempre riuscito a rimanere concentrato su quello che dovevo fare, ma non vuol dire che stavo sempre bene."

Ha inoltre evidenziato l'evoluzione della sua gestione emotiva:

"Da piccolo, qualche volta la racchetta volava. Ma poi impari dagli errori, cresci, capisci che tutti hanno giorni in cui sei nervoso e devi accettarlo. La parte mentale è molto importante."

Parlando del montepremi di 6 milioni di euro vinto a Riad, Sinner ha annunciato:

"Stiamo creando la mia Fondazione: è molto, molto importante aiutare persone, animali, famiglie, bambini."

Sulla preparazione fisica, ha dichiarato:

"Il mio fisico è molto equilibrato, non tanti muscoli. Devo essere veloce, elastico; quando mi sento leggero posso reggere il gioco, ma qualche chilo di muscolo lo devo mettere: più giochi, più consumi."

Riguardo ai progressi tecnici, ha affermato:

"Il servizio è il colpo che ho migliorato di più nell'ultimo anno; ci ho lavorato tanto negli ultimi due anni e ho ancora margini di progresso, anche nelle variazioni e nel gioco a rete. A 23 anni non puoi già essere al 100% anche mentalmente; ogni tanto sbaglio qualcosa."

Ricordando l'inizio del suo percorso alle Next Gen di Milano nel 2019, Sinner ha detto:

"Milano è stata molto importante per la mia crescita: mi ha fatto capire tante cose. Ora il primo step in questo torneo speciale, che mi fa tanto piacere giocare fra tanti giocatori d’eccellenza, è partire nel migliore dei modi, la prima partita, poi vediamo di fare il meglio."

Infine, sulla mancata partecipazione di Novak Djokovic alle ATP Finals di Torino, ha commentato:

"Nole è una persona e un giocatore molto importante qua in Italia; il pubblico voleva vederlo, ma questo è lo sport: la stagione è lunga, ci sono gli infortuni."

Le Nitto ATP Finals 2024 si preannunciano come un evento imperdibile per gli appassionati di tennis, con Sinner pronto a dare il massimo davanti al pubblico di casa.