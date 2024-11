Chi è il giovane vigile urbano investito su via Tiburtina: amputata una gamba

Nella notte tra il 6 e il 7 novembre 2024, un grave incidente ha coinvolto tre agenti della Polizia Locale di Roma Capitale durante un intervento su via Tiburtina. Tra loro, un giovane vigile di 25 anni, recentemente entrato in servizio presso il IV Gruppo, ha subito l'amputazione di una gamba ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo.

Mentre gli agenti erano impegnati nei rilievi di un precedente sinistro, un'automobile è sopraggiunta ad alta velocità, travolgendo i tre vigili e colpendo il loro veicolo di servizio, un Fiat Doblò, che si è ribaltato a causa dell'impatto. Il conducente dell'auto, un uomo di 30 anni, è risultato positivo all'alcol test.

Condizioni degli agenti coinvolti

Dei tre agenti investiti, due sono donne che hanno riportato ferite meno gravi. Il terzo, D.V., 25 anni, ha subito lesioni più serie che hanno reso necessaria l'amputazione di una gamba. Secondo fonti locali, il giovane rischia di perdere anche l'altra gamba.

Il sindacalista Marco Milani, segretario romano del Sulpl, ha commentato l'accaduto: "Un carabiniere in accertato stato di alterazione alcolica ha pensato bene di non rispettare le corsie di incanalamento e di travolgere gli agenti al lavoro su strada, con una violenza tale da ribaltare lo stesso automezzo con il quale stavano operando".

In serata, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, accompagnato dal comandante generale della Polizia Locale, Mario De Sclavis, si è recato al San Camillo per incontrare i familiari del giovane agente, esprimendo vicinanza e solidarietà in questo momento difficile.