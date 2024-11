Roma, autocompattatore sfonda muro di palazzina: autista e inquilina feriti

Nella notte tra il 6 e il 7 novembre 2024, un autocompattatore ha perso il controllo in via Vitorchiano, nel quartiere Flaminio di Roma, e si è schiantato contro il muro portante di una palazzina. L'impatto ha provocato il crollo di una parte della parete, che è caduta all'interno di un appartamento, ferendo l'inquilina.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4:45, estraendo l'autista intrappolato e soccorrendo l'inquilina. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Le operazioni di recupero del mezzo e di messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso. Due appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i tecnici di Italgas.