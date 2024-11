Serie A 12ª giornata: probabili formazioni e sfide chiave

La Serie A torna protagonista con la dodicesima giornata, che si apre oggi, giovedì 7 novembre, con Genoa-Como e si concluderà domenica 10 novembre con il big match tra Inter e Napoli a San Siro. Il Milan, reduce dall'impresa in Champions League contro il Real Madrid, sarà impegnato in trasferta contro il Cagliari, mentre la Juventus affronterà il derby della Mole contro il Torino di Vanoli. Atalanta e Fiorentina giocheranno in casa contro Udinese e Hellas Verona rispettivamente. La Roma ospiterà il Bologna all'Olimpico, mentre la Lazio sarà di scena a Monza.

Probabili formazioni della 12ª giornata di Serie A:

Genoa vs. Como

Giovedì 7 novembre, ore 20:45

- Genoa (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti.

- Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Engelhardt, Braunoder; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone.

Lecce vs. Empoli

Venerdì 8 novembre, ore 20:45

- Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Rafia, Banda; Krstovic.

- Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Solbakken, Colombo.

Venezia vs. Parma

Sabato 9 novembre, ore 15:00

- Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Sagrado, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Busio, Oristanio; Pohjanpalo.

- Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Estevez; Man, Sohm, Mihaila; Bonny.

Cagliari vs. Milan

Sabato 9 novembre, ore 18:00

- Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Makoumbou, Marin; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.

- Milan (4-2-3-1): Maignan; Royal, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata.

Juventus vs. Torino

Sabato 9 novembre, ore 20:45

- Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

- Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Vlasic, Ricci, Linetty, Vojvoda; Njie, Sanabria.

Atalanta vs. Udinese

Domenica 10 novembre, ore 12:30

- Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Lookman, Retegui.

- Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

Fiorentina vs. Hellas Verona

Domenica 10 novembre, ore 15:00

- Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Richardson, Bove; Colpani, Beltran; Kean.

- Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric; Duda, Silva; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt.

Roma vs. Bologna

Domenica 10 novembre, ore 15:00

- Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Le Fée, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.

- Bologna (4-2-3-1):