Red Dead Online con i bonus per Commercianti

Festeggia il Giorno del Ringraziamento in Red Dead Online con i bonus per CommerciantiRicompense doppie sulle vendite da Commerciante, guadagni aumentati per le Posse, abbigliamento a tempo limitato, articoli del Pass Fuorilegge e altro

In questo periodo dell'anno, in tutta la frontiera, i Commercianti giocano un ruolo fondamentale fornendo pelli e altri articoli in grado di scaldare il cuore, e non solo, con l’arrivo dell’inverno e delle feste. Questo mese, i Commercianti che manterranno un inventario ben fornito e daranno il proprio contributo a questo periodo dedicato all'unità , alla gratitudine e all'abbondanza, potranno contare su guadagni aumentati e bonus esclusivi. Fai scorta di carcasse e pelli perfette per ricevere materiali da Commerciante doppi in tempo per l'arrivo della stagione fredda. Rivendi gli articoli per ottenere RDO$, PE e PE del Ruolo doppi in tutte le vendite da Commerciante. Inoltre, rifatti gli occhi con una selezione di capi d'abbigliamento riproposti a tempo limitato, una nuova Serie in evidenza e una serie di ricompense lunga un mese che include articoli ottenibili con i precedenti Pass Fuorilegge. Bonus in La via del commercioApprofitta degli eventi e delle missioni Free Roam che offrono un bonus del 50% di RDO$ e PE in più per chi gioca in una Posse. Questo mese, aiuta il prossimo per proteggere un treno merci dai banditi all'assalto nell'evento Free Roam La via del commercio per ottenere RDO$ e PE tripli. Partecipa a un evento Free Roam La via del commercio prima del 2 dicembre per sbloccare gli Stivali Rexroad. Bonus per la settimana del RingraziamentoEffettua l'accesso a Red Dead Online nel corso della settimana del Ringraziamento (26 novembre - 2 dicembre) per riscattare la Bandana del West Elizabeth. E visto che non c'è banchetto del Ringraziamento senza tacchino, approfitta della domanda per guadagnare RDO$ decupli con le vendite di tacchino al macellaio. E a proposito di sostentamento, per tutta la settimana del Ringraziamento le bevande nei saloon e le provviste saranno gratis per tutti i clienti. PE per le Carte abilità e Oro doppi nella Serie in evidenzaPartecipa alla Serie in evidenza di questo mese, che prevede quattro settimane di modalità Rese dei conti piene d'azione culminanti in una Resa dei conti (Estrema) finale, e ottieni PE per le Carte abilità e Oro doppi: il modo migliore per salire di rango e gonfiarsi le tasche da qui al 2 dicembre. 5 - 11 novembre: Serie di Tumbleweed12 - 18 novembre: Serie dell'Ambarino19 - 25 novembre: Serie del Lemoyne26 novembre - 2 dicembre: Serie di Rese dei conti (Estrema) Inoltre, vinci almeno una volta nella Serie in evidenza durante il mese per ricevere la Camicia Dunster. Ritorno di capi d'abbigliamento a tempo limitatoGli abitanti della frontiera più attenti all'eleganza e desiderosi di aggiornare il proprio guardaroba possono approfittare del ritorno per questo mese in Red Dead Online di alcuni capi d'abbigliamento a tempo limitato, acquistabili presso i sarti aderenti o tramite il catalogo Wheeler, Rawson & Co. entro il 2 dicembre: Abito Il Danube | Abito Il Tasman | Cappello di alligatore | Cappello Owanjila | Bandana con motivi | Gilet Cardozo | Gilet Ortega | Soprabito da mattina | Giacca Macbay | Poncho Prieto | Altro ancora... Ricompense settimanali e mensiliI Commercianti che effettueranno l'accesso a Red Dead Online entro il 2 dicembre riceveranno 20 Frecce per selvaggina piccola e 3 Tonici miracolosi potenti. Nel frattempo, i costi di allestimento di una Posse permanente sono annullati fino al 2 dicembre. Inoltre, tornano disponibili alcuni articoli dei precedenti Pass Fuorilegge in forma di ricompensa per il completamento delle attività settimanali di questo mese. Raggiungi lo stato In abbondanza nel tuo accampamento da Commerciante nel corso del mese per ricevere la Barba finta e crea un oggetto al tuo fuoco da campo per ricevere gli Speroni Goldwing. 5 - 11 novembre: completa una vendita da Commerciante per ricevere i Guanti Faucheux12 - 18 novembre: completa le Sfide giornaliere da Commerciante per tre giorni di fila per ricevere i Pantaloni Clovelly19 - 25 novembre: completa una vendita da Commerciante per ricevere la Camicia Pittman26 novembre - 2 dicembre: sali di rango cinque volte o raggiungi il rango 20 da Commerciante per ricevere il Cappello Amador Completa tutti e quattro gli incentivi settimanali indicati sopra per ricevere l'Emote Abiti nuovi.