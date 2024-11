Bari: Assalto a Due Furgoni Portavalori sulla Statale 96 con Esplosioni e Incendi

Questa mattina, sulla Strada Statale 96 tra Mellitto e Altamura, in provincia di Bari, due furgoni portavalori sono stati assaltati da un commando armato. I malviventi hanno bloccato i mezzi, fatto esplodere ordigni e incendiato i veicoli dopo aver sottratto un bottino stimato in oltre un milione di euro. Fortunatamente, le guardie giurate a bordo sono rimaste illese.

L'azione criminale ha causato il blocco della strada, con conseguenti disagi per la circolazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Secondo le prime ricostruzioni, il commando, composto da almeno dieci persone, ha utilizzato due auto in fiamme per fermare i portavalori, esplodendo due bombe carta e numerosi colpi di arma da fuoco. Dopo aver prelevato il denaro, i banditi hanno incendiato i mezzi prima di darsi alla fuga.

Marco Dell'Anna, segretario generale della Uiltucs Puglia, ha espresso preoccupazione per l'escalation di violenza: "Questa mattina abbiamo assistito all'ennesima tragedia mancata per poco. Un assalto ai furgoni portavalori realizzato addirittura con l'esplosione di due bombe mentre gli equipaggi erano all'interno. Solo per una fortunata coincidenza le guardie giurate coinvolte non hanno perso la vita".

Dell'Anna ha sottolineato la necessità di un intervento deciso da parte delle istituzioni: "Siamo stanchi di dover registrare periodicamente questi assalti senza avere alcuna risposta dalle istituzioni che pure puntualmente coinvolgiamo. Sono anni che chiediamo più presenza delle forze dell'ordine per bonificare un territorio evidentemente sfuggito al controllo dello Stato".

L'episodio odierno segue un altro assalto avvenuto quattro mesi fa sulla strada tra Brindisi e Lecce, all'altezza di Torchiarolo, dove un gruppo armato di mitra ha bloccato due furgoni portavalori, incendiato auto e sparato contro i mezzi, piazzando una carica esplosiva sotto un blindato prima di fuggire con almeno tre milioni di euro.

Le autorità locali stanno intensificando le misure di sicurezza lungo le principali arterie stradali della regione per prevenire ulteriori attacchi e garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.