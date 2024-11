Melania al fianco di Trump dopo le voci di divorzio: il tycoon la ringrazia dal palco

Durante il discorso di vittoria al Florida Convention Center di Palm Beach, Donald Trump ha espresso gratitudine verso la moglie Melania, presente al suo fianco insieme al figlio Barron. Ha dichiarato: "Voglio ringraziare la mia bellissima moglie Melania, First Lady, il cui bestseller è il più venduto nel Paese, ci credete? Ha fatto un ottimo lavoro e lavora molto duramente per aiutare le persone". Trump ha anche ricordato la madre di Melania, Amalia, definendola "una donna bella fuori e dentro".

Queste dichiarazioni contrastano con le voci circolate lo scorso anno riguardo a un possibile divorzio tra i due, che ipotizzavano vite separate a Mar-a-Lago e una rinegoziazione dell'accordo prematrimoniale. Dopo l'attentato in cui Trump è rimasto ferito, Melania ha condiviso una lettera con gli americani, esprimendo la sua gratitudine verso gli agenti del Secret Service e le forze dell'ordine per aver protetto suo marito. Ha descritto l'attentatore come "un mostro che ha visto in mio marito una macchina politica disumana" e ha tentato di eliminare la sua passione, il suo ingegno e il suo amore per la musica. Melania ha sottolineato il lato umano di Donald, definendolo "l'uomo generoso e premuroso che mi ha accompagnato nei momenti migliori e in quelli peggiori".

Ha inoltre riconosciuto il sostegno ricevuto da esponenti di tutto lo spettro politico, esprimendo gratitudine a coloro che hanno superato le differenze. Ha affermato: "Mi congratulo con quelli di voi che sono andati oltre le divisioni politiche - grazie per aver ricordato che ogni politico è un uomo o una donna con una famiglia affezionata".

