Real Madrid-Milan: probabili formazioni e la SPECIALE DIRETTA

Il Milan torna in campo in Champions League. Nel quarto turno, i rossoneri affronteranno oggi, martedì 5 novembre, al Bernabeu il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Questa partita ha un significato speciale per il tecnico del Madrid, che ha vissuto anni indimenticabili sia come giocatore che come allenatore a San Siro.

Ancelotti vuole strappare un sorriso ai suoi tifosi dopo la pesante sconfitta nel Clasico contro il Barcellona, e soprattutto dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito Valencia e scosso l’intera Spagna. In classifica, il Real Madrid è indietro di 6 punti, dopo aver recuperato l’ultima sconfitta contro il Borussia Dortmund con una vittoria in rimonta. Il Milan invece ne ha 3, conquistati nell’ultimo turno contro il Bruges, battuto 3-1 a San Siro.

Orario e probabili formazioni E LA DIRETA FREE