DEATH NOTE KILLER WITHIN, DISPONIBILE

Bandai Namco annuncia oggi il lancio di DEATH NOTE Killer Within, il primo videogioco basato sull’acclamata serie anime. Il titolo cattura la premessa sovrannaturale della serie, in cui un quaderno ha il potere di causare la morte di chiunque abbia il proprio nome scritto al suo interno, in un gioco di deduzione sociale fino a 10 giocatori. DEATH NOTE Killer Within è disponibile ora su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite STEAM in Edizione Standard e Special.

DEATH NOTE Killer Within

è un gioco di deduzione sociale online in cui i giocatori devono rispondere alla domanda fondamentale: di chi puoi fidarti? In ogni partita, i giocatori sono divisi in due squadre, unendosi all’assassino Kira o al team dell’investigatore L. Devono scoprire le rispettive identità per eliminare L o sottrarre il Death Note a Kira. Kira e L partono alla pari, nascondendo la propria identità e lottando per ottenere il controllo sulla partita. Lanciati in un gioco d’ingegno mentre entrambe le parti si contendono il Death Note nascosto, dando vita a un confronto avvincente di verità e inganni fino al prevalere di una delle due squadre.

In DEATH NOTE Killer Within, i giocatori possono assumere uno di quattro ruoli – Kira, Seguace di Kira, L, o Investigatore – ognuno con caratteristiche di gameplay uniche. Una volta assegnato ciascun ruolo, si può sviluppare una vasta gamma di strategie, mentre gli scenari casuali danno vita a partite avvincenti dall'alta posta in gioco. Il gioco permette il cross-play fino a 10 giocatori su diverse piattaforme e presenta delle robuste opzioni di personalizzazione. Facendo progressi, i giocatori possono sbloccare targhette, avatar con vari accessori e nuovi effetti speciali visibili nei momenti chiave della partita.

Un video di spiegazione del gameplay è disponibile per chiunque voglia diventare un maestro dell’inganno, guardalo ora:

https://youtu.be/t3jH4C1kmEs