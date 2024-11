Accessori lifestyle Muitomas

Gli accessori lifestyle di Muitomas colorano il Centro Commerciale Porta Di Roma e Il Centro di Arese

Muitomas, il nuovo brand lifestyle del Gruppo Esprinet che offre una gamma di articoli colorati per il mondo home, beauty, travel e utility, annuncia l’inaugurazione di due corner dedicati presso il Centro Commerciale Porta Di Roma e Il Centro di Arese. I consumatori potranno toccare con mano l’intera gamma del brand a partire dal 31 ottobre 2024, scoprendone il design essenziale ma distintivo.

I due spazi, che impreziosiranno le gallerie dei centri commerciali di Roma e Milano, prendono ispirazione dal cubo di Rubik per raccontare tramite il colore - uno dei punti di forza della gamma di Muitomas - i prodotti appartenenti alle diverse categorie merceologiche del brand.

Declinati in nuances trendy e accattivanti questi accessori rispondono alle piccole e grandi esigenze quotidiane, e permettono di creare e collezionare set coordinati per la casa, l’ufficio o da utilizzare in viaggio.

I corner di Muitomas saranno aperti al pubblico dal 31 ottobre al 29 dicembre presso il Centro Commerciale Porta Di Roma e dal 1° novembre al 5 gennaio presso Il Centro di Arese, per permettere ai consumatori di esplorare le linee del brand e di approfittarne per regalare o regalarsi accessori pratici e sfiziosi, organizzandosi in anticipo in vista del periodo natalizio.