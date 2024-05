Nasce Muitomas, il nuovo brand di accessori lifestyle

Una collezione di oggetti da collezionare

Nasce oggi Muitomas, brand lifestyle del gruppo Esprinet che propone una gamma di prodotti nel segmento home, beauty, travel e utility.

Muitomas viene presentato sul mercato dal Gruppo Esprinet, azienda italiana attiva nella distribuzione di prodotti tecnologici innovativi, e punta a soddisfare le esigenze sempre crescenti dei consumatori moderni, che oggi più che mai ricercano convenienza e gratificazione istantanea attraverso prodotti semplici pensati per l’utilizzo quotidiano, ma al contempo originali, pratici e creativi.

Le categorie di prodotto

La gamma Muitomas comprende al momento del lancio quattro principali categorie:

home : set di taglieri, formaghiaccio, presine, lunchbox, kit posate, borracce, mug, lampade da tavolo e neon;

: set di taglieri, formaghiaccio, presine, lunchbox, kit posate, borracce, mug, lampade da tavolo e neon; beauty: spazzole, turbanti per capelli, dispenser e beauty case;

spazzole, turbanti per capelli, dispenser e beauty case; travel: ombrelli, flaconi da viaggio e shopper;

ombrelli, flaconi da viaggio e shopper; utility: taccuni, mousepad, astucci e cestini da scrivania;

a cui è già prevista l’integrazione di accessori per il mondo pet.

Tutti i prodotti sono accuratamente selezionati dal punto di vista del design e della scelta dei colori, perfettamente in linea con i trend del momento: peach fuzz, verde salvia, blu ottanio e lilla, oltre ai classici bianco e nero. Proprio il colore rappresenta infatti uno dei punti di forza di Muitomas, grazie alla possibilità di creare e collezionare set coordinati nella nuance preferita, da arricchire nel corso del tempo.

Perché Muitomas

I prodotti Muitomas sono soluzioni smart per le piccole necessità di ogni giorno, in grado di rendere la vita più semplice e leggera; una scelta da fare senza pensarci due volte, ma che si rivela utile e soprattutto gratificante.

Il nome Muitomas combina la parola portoghese Muito, che significa “molto”, e lo spagnolo Más, che significa “più”: un’unione che rappresenta l’animo cosmopolita del brand, nonché il concetto di non averne mai abbastanza, da cui nasce anche il payoff “Never enough”.

“Abbiamo scelto attentamente ogni prodotto per assicurarci che rispecchi i valori del brand e che abbia un impatto positivo sulla vita dei nostri clienti,” spiega Giovanni Testa, Chief Operating Officer del Gruppo Esprinet. “Muitomas invita a regalarsi un oggetto non per forza indispensabile ma utile, che fa stare bene senza sentirsi in colpa, in cui qualità e funzionalità sono sempre accompagnate da un design appagante”.

I prodotti Muitomas saranno disponibili a partire da settembre 2024 presso rivenditori selezionati in tutta Italia (GDO, office e cartoleria, petrol station, travel retail, promozionale, e-tailer).