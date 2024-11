Elezioni USA 2024: copertura in diretta tv in Italia con orari e canali

Oggi, 5 novembre 2024, gli Stati Uniti sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente, con una sfida serrata tra Kamala Harris e Donald Trump. In Italia, diverse emittenti televisive offrono una copertura in diretta per seguire l'evolversi dei risultati elettorali.

Rai

La Rai ha predisposto una programmazione speciale su più canali:

- Rai 1: Alle 23:40 inizia un'edizione speciale di "Porta a Porta" in collaborazione con il Tg1, che proseguirà fino alle 6:30 del mattino successivo. A seguire, dalle 6:30 alle 9:50, andrà in onda uno "Speciale Tg1".

- Rai 2: Dalle 10:00 alle 12:00, spazio a uno "Speciale Tg2" dedicato all'analisi dei risultati.

- Rai 3: Tre edizioni speciali del Tg3 sono previste: la prima dalla mezzanotte alle 7:00 del 6 novembre, la seconda dalle 12:25 alle 12:55 e la terza dalle 14:50 alle 16:30.

- RaiNews24: Copertura continua a partire dalla mezzanotte del 5 novembre, con aggiornamenti costanti e approfondimenti.

Anche Rai Radio 1 dedica ampio spazio all'evento con vari speciali:

- Dalle 23:05 alle 2:00, "Speciale Tra Poco in Edicola" condotto da Stefano Mensurati.

- Dalle 2:05 alle 6:00, "Speciale Gr1" con Fabrizio Noli e Valeria Fraschetti.

- Alle 6:30, "Speciale Radio Anch'io" con Giorgio Zanchini.

- Dalle 16:05 alle 17:30, un ulteriore "Speciale Gr1" con Massimo Giraldi e Francesca Baronio.

Mediaset

Mediaset affida a Bianca Berlinguer la conduzione di una lunga diretta:

- Retequattro: "È sempre Cartabianca" seguirà la notte elettorale dalle 23:30 fino alle 6:00 del mattino, con ospiti ed esperti, collegamenti dagli Stati Uniti e aggiornamenti in tempo reale sui risultati.

- Canale 5: Mercoledì 6 novembre, dalle 6:00 alle 8:00, andrà in onda "Speciale Tg5 – Usa 2024: La scelta americana", condotto da Cesara Buonamici.

- Retequattro: Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 19:00 circa, "Speciale – The President" condotto da Giuseppe Brindisi offrirà un'analisi dei primi effetti del voto americano. In prima serata, Mario Giordano con "Fuori dal Coro" fornirà ulteriori aggiornamenti.

La7

Enrico Mentana torna con la sua tradizionale maratona elettorale:

- Alle 23:50, all'interno di "diMartedì" di Giovanni Floris, Mentana commenterà i primi risultati provenienti da Indiana e Kentucky.

- Dalle 00:25 fino alle 9:40 del mattino successivo, una lunga diretta con aggiornamenti in tempo reale, risultati Stato per Stato e analisi approfondite. Ospiti in studio e in collegamento, tra cui Aldo Cazzullo, Maurizio Molinari e Federico Rampini, offriranno spunti sull'impatto delle elezioni a livello nazionale e internazionale. Inviati del Tg La7 saranno presenti nei quartier generali dei due candidati: Alessandra Sardoni in Florida per Trump e Damiano Ficoneri in Pennsylvania per Harris.

Questa vasta copertura mediatica permette al pubblico italiano di seguire in tempo reale l'evoluzione delle elezioni presidenziali americane, con approfondimenti e analisi da parte di esperti e giornalisti direttamente sul campo.