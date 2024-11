Francia: oltre 3.600 posti di lavoro a rischio con i tagli di Auchan e Michelin

In Francia, il 5 novembre 2024, due colossi industriali hanno annunciato significativi tagli occupazionali, con oltre 3.600 posti di lavoro a rischio. Michelin, leader nella produzione di pneumatici, ha comunicato la chiusura entro il 2026 di due stabilimenti: uno a Cholet, nel Maine-et-Loire, e l'altro a Vannes, in Bretagna, con la conseguente perdita di 1.254 posti di lavoro. Parallelamente, Auchan, gigante della grande distribuzione, ha reso noto un piano di riduzione di 2.389 posizioni su un totale di 53.000 dipendenti nel paese.

Franck Martineau, delegato sindacale di Force Ouvrière presso Auchan Retail, ha definito la situazione "una catastrofe", sottolineando l'impatto devastante sulle famiglie coinvolte. In risposta all'annuncio, i lavoratori dello stabilimento Michelin di Cholet hanno indetto uno sciopero, bloccando l'accesso al sito produttivo. A Vannes, l'annuncio è stato accolto con un profondo silenzio, segno del peso della crisi percepito dai dipendenti, come evidenziato da Eric Boisgard, ex delegato sindacale della CGT.

José Tarantini, delegato sindacale centrale del sindacato CFE-CGC, ha criticato le chiusure come "una decisione unilaterale, brutale e inaspettata". L'amministratore delegato di Michelin, Florent Menegaux, ha giustificato la scelta citando un "crollo dell'attività" nel contesto di un deterioramento del settore automobilistico in Europa. Menegaux ha inoltre evidenziato un "lento deterioramento della competitività" nel continente, attribuendolo in parte ai crescenti costi energetici che ostacolano le esportazioni. Il gruppo ha annunciato anche la chiusura di due fabbriche in Germania entro il 2025.