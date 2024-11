MotoGP: l'ultima gara della stagione si terrà a Barcellona

La MotoGP ha ufficializzato che l'ultimo Gran Premio della stagione 2024 si svolgerà dal 15 al 17 novembre sul circuito del Montmelò a Barcellona. Questa decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del GP di Valencia a causa delle devastanti alluvioni che hanno colpito la città e la regione circostante.

In un comunicato, l'organizzazione ha dichiarato che l'evento si terrà "in solidarietà con la comunità di Valencia". La scelta di Barcellona è stata motivata dalla sua posizione strategica, che facilita l'accesso ai fan che avevano già pianificato di assistere al finale di stagione a Valencia. Inoltre, il circuito del Montmelò offre un'alternativa logistica efficiente per il personale e le squadre coinvolte.

Il Gran Premio di Barcellona sarà decisivo per l'assegnazione del titolo mondiale, con lo spagnolo Jorge Martin (Prima Pramac Racing) in vantaggio di 24 punti sull'italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati). La gara determinerà il campione del mondo MotoGP 2024.

La decisione di spostare l'ultima gara a Barcellona è stata presa dopo un'attenta valutazione delle opzioni disponibili, considerando l'impatto delle alluvioni su Valencia e la necessità di garantire la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti e spettatori. Le autorità locali e gli organizzatori stanno collaborando per assicurare il successo dell'evento nel rispetto delle comunità colpite.

I biglietti già acquistati per il GP di Valencia saranno validi per l'evento di Barcellona, e ulteriori dettagli saranno comunicati prossimamente. I fan sono invitati a seguire gli aggiornamenti ufficiali per informazioni su logistica e programmazione.

La MotoGP esprime solidarietà alle vittime delle alluvioni e alle loro famiglie, impegnandosi a supportare le comunità colpite attraverso iniziative durante il weekend di gara a Barcellona.