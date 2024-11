Test Drive Unlimited Solar Crown premia i giocatori

Rilasciato il 12 settembre, Test Drive Unlimited Solar Crown ha portato i giocatori di tutto il mondo sull'isola di Hong Kong per partecipare alla competizione Solar Crown. Tuttavia, molti giocatori hanno trovato la loro esperienza rovinata da problemi tecnici e di server.

Consapevoli della loro insoddisfazione e desiderosi di ringraziarli per la loro pazienza, NACON e lo studio KT Racing hanno deciso di offrire loro due oggetti unici: un'esclusiva edizione speciale della Porsche 911 Carrera Coupe del 1986 personalizzata come edizione “Adventurer”, completamente equipaggiata per le strade fuoristrada dell'isola, oltre a un pacchetto di 5 adesivi esclusivi per personalizzare le loro auto.

Questo compenso sarà offerto a tutti i giocatori che hanno giocato a Test Drive Unlimited Solar Crown prima dell'arrivo della prima patch principale, rilasciata il 30 settembre. Poiché questi oggetti richiedono molte ore di lavoro da parte dei team, verranno automaticamente aggiunti agli inventari dei giocatori a dicembre, per l'apertura della Stagione 2.

Test Drive Unlimited Solar Crown accoglie anche la sua seconda patch principale martedì 5 novembre alle 9:00 UTC, incentrata principalmente su miglioramenti grafici per PlayStation5. La patch ottimizza anche le prestazioni del gioco su Xbox Series X|S e PC. Inoltre, include aggiornamenti di rete, una migliore compatibilità con le periferiche e numerose correzioni di bug.

KT Racing continua a lavorare incessantemente per migliorare l'esperienza di gioco e rendere Test Drive Unlimited Solar Crown un nuovo punto di riferimento per le corse open-world.

Test Drive Unlimited Solar Crown è ora disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC (Steam).

Prova Drive Unlimited Solar Crown nel video: