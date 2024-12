TEST DRIVE UNLIMITED SOLAR CROWN – STAGIONE 2

TEST DRIVE UNLIMITED SOLAR CROWN – A IBIZA PER IL LANCIO DELLA STAGIONE 2

Benvenuti a Ibiza! KT Racing e NACON sono lieti di annunciare il lancio della seconda stagione di Test Drive Unlimited Solar Crown, che segna il ritorno dell'iconica location di Test Drive Unlimited 2. I giocatori possono ora esplorare la città di Ibiza e i suoi dintorni, sbloccando nuove auto e scoprendo nuove attività. Potranno inoltre godere di nuovi miglioramenti nel gioco, tra cui un ribilanciamento della difficoltà e del comportamento dell’IA.

Scopri il TRAILER della Stagione 2: https://www.youtube.com/watch?v=FoCBQ23xUUQ

La competizione Solar Crown si svolge nella soleggiata Ibiza, offrendo ai giocatori una serie di attività e sfide in città e nei dintorni. Rinomata per la sua atmosfera festosa, cosmopolita e multiculturale, Ibiza è la destinazione ideale per una fuga invernale al volante di auto eccezionali.

I giocatori possono scoprire punti di riferimento reali nella capitale dell'isola, come la Cattedrale di Santa Maria, la spiaggia di Figueretas e il suo porto turistico. Per scoprire questa nuova destinazione, i giocatori devono raggiungere il livello di reputazione 12, scegliere un clan tra Sharps e Streets e completare la missione proposta.

La Stagione 2 apporta anche notevoli miglioramenti all'esperienza di gioco, introducendo la rotazione del volante fino a 1080°, la chat vocale di prossimità e un ribilanciamento dei livelli di difficoltà dell'IA. Gli sviluppatori continuano a lavorare all'ottimizzazione del gioco, sia su console che su PC, e allo sviluppo di nuove funzionalità molto attese dalla comunità.

Guarda la Stagione 2 Dev Diary video: https://youtu.be/rxxv1aKj3Dk