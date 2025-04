Trump lancia i nuovi dazi: Operazione riuscita, la Casa Bianca difende la svolta economica

“L’operazione è conclusa. Il paziente è sopravvissuto e sta guarendo”. Così Donald Trump, nel suo primo post su Truth Social dopo l’introduzione dei nuovi dazi reciproci verso tutti i paesi con cui gli Stati Uniti intrattengono rapporti commerciali. Nonostante le forti reazioni dei mercati e le proteste internazionali, il presidente rivendica la scelta come parte di una strategia vincente. “La prognosi è che il paziente sarà molto più forte, più grande, migliore e più resiliente che mai. Rendiamo l’America di nuovo grande”, ha scritto.

Più dettagliata la posizione del vicepresidente JD Vance, che a Fox News ha definito la mossa “un grande cambiamento necessario” per contrastare l’economia globalista responsabile del massiccio deficit commerciale degli Stati Uniti. “Trump sta portando l’economia in una nuova direzione, lo aveva promesso e lo sta facendo”, ha detto. Secondo Vance, i benefici della misura richiederanno tempo e non saranno immediati: “Non sistemeremo tutto in una notte”. Sui timori legati a possibili aumenti dei prezzi, ha assicurato che l’amministrazione “farà di tutto per mantenere i costi bassi”.

Dalla Casa Bianca, la portavoce Karoline Leavitt ha invitato Wall Street a fidarsi del presidente: “Trump sta rafforzando la linea economica già adottata nel suo primo mandato, basata sul buon senso”. Leavitt ha accusato gli altri paesi di aver “derubato i lavoratori americani” per decenni e ha ribadito che il presidente aveva chiarito da tempo la sua posizione. “Non è una negoziazione, è un’emergenza nazionale”, ha dichiarato.

Nuovi dazi USA: l'88% degli italiani esprime preoccupazione e rabbia sul web - L'annuncio dell'amministrazione Trump riguardo all'imposizione di nuovi dazi ha suscitato una forte reazione negativa tra gli italiani sui social media. Secondo un report di Human, la piattaforma di social listening di Vis Factor, l'88% dei commenti esprime sentimenti di rabbia, scetticismo e tensione per le possibili conseguenze di queste misure.

Donald Trump annuncia dazi globali: colpiti anche territori disabitati come le Isole Heard e McDonald - Donald Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi commerciali che coinvolge oltre 60 Paesi e territori, con decorrenza dal 5 e dal 9 aprile 2025. La misura include anche nazioni alleate e territori remoti, in quella che viene definita una strategia di “dazi reciproci”.

L'Unione Europea pronta a rispondere ai dazi di Trump, ma aperta al dialogo - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'imposizione di dazi del 20% sui prodotti dell'Unione Europea, suscitando una ferma reazione da parte della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Da Samarcanda, in Uzbekistan, von der Leyen ha dichiarato che tali misure rappresentano "un duro colpo per l'economia mondiale" e avranno "conseguenze terribili per milioni di persone", con aumenti dei prezzi di beni di consumo e medicinali, colpendo in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione.