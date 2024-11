Roma: aggressione in chiesa, suora colpita da pugni e schiaffi – arrestato 27enne

Un uomo di 27 anni, di origine nigeriana, è stato arrestato a Roma per aver aggredito una suora all'interno di una chiesa situata nei pressi di Largo di Torre Argentina. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, quando la religiosa ha notato l'uomo entrare nell'edificio con atteggiamento sospetto, cercando di coprire il volto con il cappuccio della felpa. Preoccupata che potesse compiere atti illeciti, soprattutto dopo averlo visto avvicinarsi al tabernacolo, la suora gli ha gentilmente chiesto di allontanarsi. In risposta, l'uomo l'ha aggredita fisicamente, colpendola con schiaffi e pugni al volto, facendola cadere a terra.

Le grida della vittima hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti, che sono immediatamente intervenuti in suo soccorso e hanno allertato le forze dell'ordine. Nel frattempo, l'aggressore si è dato alla fuga. Gli agenti della Sezione Volanti, giunti sul posto, hanno raccolto le testimonianze e le descrizioni dell'uomo, riuscendo a rintracciarlo e bloccarlo poco dopo in Piazza del Monte di Pietà. Condotto negli uffici del I Distretto Trevi Campo Marzio per gli accertamenti di rito, il 27enne è stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate. Attualmente si trova nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.

La suora, sebbene scossa dall'accaduto, ha ricevuto le cure mediche necessarie e le sue condizioni non destano preoccupazione. L'episodio ha suscitato sconcerto tra i fedeli e i residenti della zona, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza all'interno dei luoghi di culto. Le autorità hanno intensificato i controlli nelle aree circostanti per prevenire ulteriori episodi simili.