Migranti: nuovo gruppo trasferito in Albania a bordo della nave Libra

Il 4 novembre 2024, la nave Libra della Marina Militare italiana ha imbarcato un nuovo gruppo di migranti in acque internazionali a sud di Lampedusa. Dopo un accurato screening a bordo, i migranti saranno trasferiti nei centri di accoglienza in Albania, come previsto dal protocollo Italia-Albania.

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha dichiarato che le operazioni di trasporto verso l'Albania possono riprendere, esprimendo fiducia nel recente decreto sui Paesi sicuri per superare le precedenti mancate convalide dei trattenimenti da parte dell'autorità giudiziaria. Piantedosi ha sottolineato che il protocollo con l'Albania è un progetto che deve proseguire, anticipando l'entrata in vigore del regolamento europeo prevista per il 2026, e ha evidenziato l'interesse dell'Europa per questa iniziativa.

Tuttavia, il tribunale di Catania ha recentemente annullato il provvedimento di trattenimento per un migrante egiziano che aveva richiesto lo status di rifugiato, ritenendo che l'Egitto non sia un Paese sicuro a causa di gravi violazioni dei diritti umani. I giudici hanno evidenziato che tali violazioni persistono in maniera generale e costante, investendo il nucleo delle libertà fondamentali che caratterizzano un ordinamento democratico.