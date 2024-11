Sfida decisiva Harris-Trump nelle Elezioni Usa 2024: Ultimo giorno di campagna tra eventi e polemiche

Alla vigilia delle elezioni presidenziali statunitensi del 5 novembre 2024, la competizione tra Kamala Harris e Donald Trump si intensifica, con entrambi i candidati impegnati in una frenetica attività nei cosiddetti "battleground states", cruciali per determinare l'esito finale.

Agenda di Kamala Harris

La vicepresidente e candidata democratica Kamala Harris concentra i suoi sforzi in Pennsylvania, uno stato ritenuto decisivo dagli analisti. La giornata inizia a Scranton, città natale del presidente Joe Biden, con un'intervista registrata per il programma "El Bueno, La Mala, y El Feo" di Univision Radio. Successivamente, Harris si sposta ad Allentown per un evento insieme al rapper Fat Joe e al cantante portoricano Frankie Negron. Dopo una tappa a Reading, in serata è attesa a Pittsburgh per un comizio con il marito Doug Emhoff e la cantante Katy Perry. La giornata si conclude a Philadelphia con un grande evento che vede la partecipazione di Oprah Winfrey e Lady Gaga.

Agenda di Donald Trump

Il candidato repubblicano Donald Trump pianifica comizi in tre stati chiave. La giornata inizia a Raleigh, North Carolina, prosegue a Reading, Pennsylvania, e continua a Pittsburgh, incrociando in entrambe le città il percorso di Harris. La giornata si conclude a Grand Rapids, Michigan, con un evento finale.

Attività dei candidati alla vicepresidenza

J.D. Vance, candidato vicepresidente repubblicano, è atteso a La Crosse (Wisconsin), Flint (Michigan), Atlanta (Georgia) e Newtown (Pennsylvania). Tim Walz, candidato vicepresidente democratico, inizia la giornata in Minnesota, per poi spostarsi a La Crosse e Stevens Point (Wisconsin), Milwaukee e concludere a Detroit con Jon Bon Jovi. In tarda serata, andrà in onda un'intervista registrata con Walz al "The Late Show with Stephen Colbert".

Dichiarazioni controverse

La campagna elettorale è stata caratterizzata da dichiarazioni controverse. Il 13 luglio, Trump è stato ferito all'orecchio da un proiettile durante un comizio a Butler, Pennsylvania. Il 15 settembre, un secondo tentativo di attentato è stato sventato in Florida. Dopo la nomina di J.D. Vance a vicepresidente, sono emerse sue dichiarazioni del 2021 in cui definiva Harris e altre democratiche "un gruppo di gattare senza figli". Durante un dibattito presidenziale, Trump ha affermato che gli immigrati haitiani in Ohio mangiano animali domestici, suscitando polemiche. Ha inoltre messo in dubbio l'identità etnica di Harris, chiedendosi se fosse indiana o nera. In un recente attacco, ha definito l'ex deputata repubblicana Liz Cheney un "falco di guerra" che andrebbe "messo davanti a un fucile". Ha anche dichiarato che non gli "importerebbe" se qualcuno sparasse nell'area riservata alla stampa durante un comizio in Pennsylvania.

Harris ha dichiarato di aver lavorato in un McDonald's ad Alameda, California, per coprire le spese universitarie. Trump ha contestato questa affermazione, accusandola di voler costruire un'immagine di "classe media" non veritiera. Per sottolineare il suo scetticismo, Trump ha organizzato un evento in un McDonald's in Pennsylvania, servendo patatine e affermando di aver "lavorato pi√Ļ di Harris sotto gli archi dorati". La catena ha mantenuto una posizione neutrale, senza confermare o smentire l'esperienza lavorativa di Harris.

Accuse reciproche

In un'intervista alla CNN, Harris ha definito Trump "un fascista", accusa che l'ex presidente ha rigirato contro di lei. In un discorso a Washington, Harris ha descritto Trump come un "tiranno capriccioso, ossessionato dalla vendetta".

Polemiche su dichiarazioni di Biden

Il presidente Joe Biden è stato criticato per aver apparentemente definito "spazzatura" gli elettori di Trump, in risposta a una dichiarazione del comico Tony Hinchcliffe su Porto Rico. Biden ha successivamente precisato le sue parole. In risposta, Trump si è presentato a un comizio in Wisconsin a bordo di un camion della spazzatura, in riferimento a Biden e Harris.

Con le elezioni imminenti, entrambe le campagne intensificano gli sforzi per mobilitare gli elettori negli stati chiave, consapevoli che ogni voto potrebbe essere determinante per l'esito finale.