Come recuperare i punti persi della patente senza rifare l’esame: corsi, rimborsi e buone pratiche

In Italia, ogni titolare di patente di guida dispone inizialmente di 20 punti. La perdita di punti avviene in seguito a infrazioni al Codice della Strada, con decurtazioni variabili in base alla gravità dell'infrazione, come specificato nell'articolo 126 bis del Codice della Strada. Ad esempio, il superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h comporta la perdita di 10 punti .

È possibile verificare il saldo dei propri punti patente attraverso diversi canali:

- Telefono :chiamando il numero 06 4577 5962, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al costo di una chiamata urbana .

- Online: accedendo al [Portale dell'Automobilista](https://www.ilportaledellautomobilista.it/) previa registrazione.

- App Mobile: utilizzando l'app "iPatente", disponibile per dispositivi mobili .

Per recuperare i punti persi, esistono due principali modalità:

1. Buona condotta: se non si commettono ulteriori infrazioni che comportano decurtazioni per due anni consecutivi, il punteggio viene ripristinato a 20 punti. Inoltre, per ogni biennio senza infrazioni, vengono aggiunti 2 punti bonus, fino a un massimo di 30 punti complessivi .

2. Corsi di recupero: frequentando corsi specifici presso autoscuole o centri autorizzati, è possibile recuperare punti:

- Patenti A e B: corso di 12 ore per recuperare fino a 6 punti.

- Patenti C, D, CE, DE, KA e KB: corso di 18 ore per recuperare fino a 9 punti.

- Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC): corso di 20 ore per recuperare fino a 20 punti .

È importante notare che, in caso di azzeramento totale dei punti, è obbligatorio sottoporsi a un esame di revisione della patente, che prevede sia una prova teorica che pratica. Se l'esame non viene superato, la patente viene revocata .

Per i neopatentati (coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni), le sanzioni sono più severe: le decurtazioni dei punti sono raddoppiate per ogni infrazione commessa entro i primi tre anni dal rilascio. Tuttavia, per ogni anno trascorso senza infrazioni, viene attribuito un punto aggiuntivo, fino a un massimo di tre punti .

Per mantenere un saldo punti positivo e garantire la sicurezza stradale, è fondamentale rispettare le norme del Codice della Strada e, in caso di decurtazioni, considerare le opzioni disponibili per il recupero dei punti.