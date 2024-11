TEUFEL, TRUST, AIXI | Regali tech per Natale 2024

Segnaliamo una selezione di idee regalo hi-tech per Natale di Teufel, Trust e AIXI.

Dagli accessori per il gaming alle potenti soundbar di design, fino alle nuove smart tv con library inclusa: quest'anno le proposte per i tech-lover sono davvero tantissime e perfette per ogni esigenza!

Link Teufel

REAL BLUE TWS 3 - https://teufelaudio.it/real-blue-tws-3-107000899?v=107000903ROCKSTER GO 2 - https://teufelaudio.it/rockster-go-2-106489000?v=106489003CINEBAR ONE - https://teufelaudio.it/cinebar-one-106132000?q=cinebar

Link Trust

GXT 490 Fayzo - https://www.trust.com/it/product/24900-gxt-490-fayzo-7-1-usb-gaming-headset-GXT 902 VYBZ - https://www.trust.com/it/product/25421-gxt-902-vybz-rgb-hexagon-light-panelsGXT 703 Riye - https://www.trust.com/it/product/24986-gxt-703r-riye-gaming-chair-red