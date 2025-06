ULTIMA 40 ACTIVE 3 di Teufel

ULTIMA 40 ACTIVE 3

La qualità del suono che sorprende, la semplicità che conquista

Un sistema audio che si installa in pochi minu1 e porta ovunque un suono stereo potente e cristallino – ideale per musica, film e gaming, senza bisogno di amplificatori o configurazioni complicate

Con ULTIMA 40 ACTIVE 3, l’esperienza audio prende vita in pochi istanti, senza la necessità di amplificatori esterni o configurazioni complesse. La musica si riproduce direttamente via Bluetooth, mentre i diffusori da pavimento amplificano l’audio del televisore e di altre sorgenti, sia analogiche che digitali. Per un’esperienza ancora più immersiva, il sistema può essere integrato con altoparlanti posteriori wireless, trasformando qualsiasi ambiente in un’autentica sala cinema con effetto surround.

Il suono Hi-Fi semplicissimo

ULTIMA 40 ACTIVE 3 porta l’autentico suono Hi-Fi in ogni ambiente, senza bisogno di un amplificatore esterno. Gli appassionati di musica possono ascoltare i propri brani direttamente sui diffusori da pavimento tramite Bluetooth. È possibile collegare anche TV, giradischi con preamplificatore o lettori di rete tramite cavo: a disposizione ci sono una porta HDMI, un ingresso ottico digitale e un ingresso analogico.

TV-Soundsystem integrato

ULTIMA 40 ACTIVE 3 può essere collegato alla TV tramite un semplice cavo HDMI. Il canale di ritorno audio trasmette l'audio dal televisore e da tutti i dispositivi collegati agli altoparlanti Teufel, garantendo una riproduzione audio perfettamente sincronizzata con il labiale e inviando anche i segnali di controllo. Il risultato? Gli altoparlanti si accendono automaticamente sull’ingresso corretto non appena il televisore viene acceso. Il volume può essere regolato comodamente anche con il telecomando del TV e a fine serata, gli altoparlanti si spengono insieme al televisore.

Voglia di un suono surround?

Che si tratti di un film, una serie TV, un gioco o di musica, l'aggiunta di due altoparlanti wireless EFFEKT 2 trasforma l'ULTIMA 40 ACTIVE 3 in un autentico sistema audio surround 4.0 con supporto per i formati Dolby. La tecnologia Dynamore Virtual Center, sviluppata da Teufel a Berlino, garantisce una chiara intelligibilità dei dialoghi in questa configurazione, nonostante l'assenza di un altoparlante centrale. Gli altoparlanti EFFEKT 2 sono disponibili in bianco e nero e si collegano in modalità wireless all'ULTIMA 40 ACTIVE 3.

ULTIMA 40 ACTIVE 3 in pillole:

Coppia di diffusori da pavimento attivi a 3 vie per vivere l’inconfondibile suono ULTIMA, senza bisogno di amplificatore o ricevitore AV esterno

Sistema a 3 vie con due woofer ad alta potenza, midrange in Kevlar con rifasatore e ampio tweeter da 25 mm con guida d’onda

Amplificatore integrato con potenza totale di 260 watt

Bluetooth con aptX per uno streaming musicale in qualità CD da servizi come Spotify o YouTube (sincronizzazione labiale inclusa)

HDMI con ARC per collegare facilmente il televisore con un solo cavo; supporta il controllo tramite telecomando TV grazie al CEC

Ampia connettività: ingresso ottico digitale, ingresso stereo RCA, uscita per subwoofer, USB-C con funzione scheda audio per PC

Espandibile in un vero sistema surround con Teufel EFFEKT 2; tecnologia Dynamore® Virtual Center per un’elevata intelligibilità dei dialoghi anche senza canale centrale; supporto Dolby Digital • Design moderno ed ecosostenibile, con legno certificato FSC®, frontale laccato satinato e rivestimenti in tessuto di alta qualità

Display dimmerabile di facile lettura; telecomando e rivestimenti in tessuto inclusi Prezzi e disponibilità

ULTIMA 40 ACTIVE 3 è disponibile sul webshop ufficiale al prezzo di 899,99 euro. Per gli appassionati di cinema e TV, il set ULTIMA 40 ACTIVE 3 Surround 4.0 è disponibile anche come set completo con due altoparlanti posteriori wireless.