Capelli grassi e styling: come mantenere i capelli freschi e leggeri

Se hai i capelli grassi, una delle sfide più complicate potrebbe essere riuscire a gestirli e mantenerli freschi e leggeri per tutto il giorno.

Chi ha questa tipologia di capello, infatti, deve spesso combattere con la sensazione di pesantezza già poche ore dopo il lavaggio, ma con i giusti accorgimenti e un haircare routine mirata, anche tu potrai tenere sotto controllo il problema e valorizzare la tua chioma. Vediamo insieme alcuni suggerimenti.

Perché i capelli diventano grassi e come gestirli

Iniziamo dalle basi. Perché i capelli diventano grassi? Semplicemente, il cuoio capelluto produce sebo, una sostanza oleosa che serve a proteggere i capelli e mantenerli idratati. Tuttavia, quando la produzione di sebo è eccessiva, i capelli possono apparire appesantiti, sporchi e privi di volume. Le cause sono molteplici: fattori genetici, squilibri ormonali, stress e l’utilizzo di prodotti sbagliati, lavaggi troppo frequenti.

Qual è la prima cosa da fare per prendersene cura? Scegliere un trattamento per capelli grassi delicato e specifico. Dovresti quindi prediligere shampoo e balsamo appositi e seboregolatori, evitando prodotti troppo aggressivi che possono stressare ulteriormente il tuo cuoio capelluto, stimolando la sovrapproduzione di sebo.

Dovresti poi resistere alla tentazione di lavare i capelli ogni giorno. Sebbene sia comprensibile volerlo fare, lavare i capelli troppo frequentemente può peggiorare la situazione, seccando capelli e cute e spingendo le ghiandole sebacee a produrre nuovo sebo per mantenere un certo livello di idratazione.

L’ideale sarebbe lavare i capelli a giorni alterni, o addirittura ogni tre giorni, per permettere al cuoio capelluto di trovare un equilibrio. Nei giorni in cui non effettui lo shampoo, puoi sempre utilizzare uno shampoo secco per rinfrescare la tua chioma.

Prodotti per lo styling: alleati o nemici?

Capelli grassi e styling vanno d’accordo? Sì e no. In questa circostanza, infatti, è fondamentale scegliere prodotti leggeri, che danno corpo e movimento ai capelli senza appesantirli, e strumenti che non danneggino il cuoio capelluto. Quando ti dedichi allo styling dei capelli grassi, quindi, tieni a mente queste tre regole fondamentali.

Fai attenzione alle radici

Un trucco essenziale per mantenere i capelli grassi leggeri è quello di applicare i prodotti di styling solo su lunghezze e punte, evitando accuratamente le radici. Concentrando lo styling nella parte inferiore dei capelli, puoi ottenere volume e definizione senza rischiare di appesantire ulteriormente il cuoio capelluto.

Dì sì al brushing

Un brushing ben fatto può essere una manna dal cielo! Usa un phon con diffusore e asciuga i capelli a testa in giù per creare volume alle radici. Non esagerare però con la temperatura: il calore eccessivo può stimolare la produzione di sebo.

Fai acconciature strategiche

Un’altra soluzione per mantenere i capelli freschi durante la giornata è giocare con le acconciature. Code e chignon morbidi o le trecce laterali sono perfette, così come lo è usare fasce e cerchietti per allontanare i capelli dalla fronte.

Tips per la cura quotidiana

Infine, eccoti alcuni piccoli accorgimenti quotidiani che possono fare la differenza nel gestire i capelli grassi.